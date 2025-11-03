Insólito: hinchas de River se fueron antes del penal de Borja y celebraron un gol que no fue

El episodio refleja el clima de tensión que se vive en Núñez, donde la hinchada empieza a perder la paciencia ante una seguidilla de malos resultados. Borja, resistido por buena parte del público, volvió a quedar en el centro de las críticas por su falta de eficacia en los momentos decisivos.

En un contexto caliente y con el Superclásico a la vuelta de la esquina, la confusión del penal errado se transformó en símbolo del desconcierto que atraviesa el equipo.