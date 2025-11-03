Insólito: hinchas de River se fueron antes del penal de Borja y celebraron un gol que no fue
Un increíble episodio se vivió en las afueras del Monumental, cuando varios fanáticos del Millonario festejaron un tanto inexistente que en realidad había sido atajado por el arquero de Gimnasia.
River vivió una noche para el olvido en el estadio Monumental. La derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no solo agravó la crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo, sino que dejó una postal tan curiosa como dolorosa: hinchas del Millonario celebrando un gol que nunca ocurrió.
El protagonista involuntario de la escena fue Miguel Borja, quien ejecutó un penal que terminó atajando el arquero Nelson Insfrán, aunque algunos simpatizantes no lo notaron y gritaron el supuesto empate. Todo ocurrió a los 54 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó un polémico penal a favor de River por una supuesta infracción de Suso sobre Martínez Quarta.
La revisión del VAR demoró la reanudación y el delantero colombiano debió esperar varios minutos antes de ejecutar. Ya enfriado, Borja remató cruzado a su derecha, pero el arquero de Gimnasia adivinó la intención y contuvo el disparo, silenciando al estadio… aunque no a todos.
Fuera del Monumental, un grupo de hinchas que seguía el partido por celular creyó que la pelota había terminado en la red. Uno gritó el gol con euforia, y la confusión se propagó rápidamente entre los demás hasta que la transmisión de ESPN confirmó la verdad: el penal había sido tapado. “No... es una joda”, exclamó uno de los presentes, mientras otro se lamentaba: “Siempre igual con estos jugadores. Esto no es River”.
El episodio refleja el clima de tensión que se vive en Núñez, donde la hinchada empieza a perder la paciencia ante una seguidilla de malos resultados. Borja, resistido por buena parte del público, volvió a quedar en el centro de las críticas por su falta de eficacia en los momentos decisivos.
En un contexto caliente y con el Superclásico a la vuelta de la esquina, la confusión del penal errado se transformó en símbolo del desconcierto que atraviesa el equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario