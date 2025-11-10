Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Vélez

El Fortín, por su parte, llega tras una derrota ajustada frente a Talleres que lo dejó en la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos. Aunque ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que no pueden relajarse: la clasificación a la Copa Sudamericana depende de mantener el rendimiento y seguir sumando. Con 39 unidades en la Tabla Anual, apunta a un cierre fuerte para no quedar fuera de la escena internacional.