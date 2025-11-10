Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la Zona B del Torneo Clausura 2025, Gimnasia y Esgrima La Plata se juega ante Vélez Sarsfield más que tres puntos este lunes desde las 17:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.
El conjunto platense viene de protagonizar un golpe histórico al vencer a River en el Monumental por primera vez en dos décadas, un resultado que significó un envión anímico y deportivo. Con 32 puntos en su haber, logró alejarse de la zona roja y solo necesita sumar de a tres para confirmar su continuidad en Primera.
Está cuatro unidades por encima de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y cinco arriba de Aldosivi, por lo que un triunfo en casa lo dejaría matemáticamente salvado. Sin embargo, el panorama no es del todo alentador fuera del campo. El plantel atraviesa una crisis institucional marcada por deudas salariales que llevaron a los jugadores a suspender los entrenamientos del viernes y sábado.
El Fortín, por su parte, llega tras una derrota ajustada frente a Talleres que lo dejó en la cuarta posición de la Zona B con 25 puntos. Aunque ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que no pueden relajarse: la clasificación a la Copa Sudamericana depende de mantener el rendimiento y seguir sumando. Con 39 unidades en la Tabla Anual, apunta a un cierre fuerte para no quedar fuera de la escena internacional.
Gimnasia vs. Vélez: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
