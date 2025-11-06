Castigado: Nazareno Arasa fue parado tras su polémico arbitraje en River vs. Gimnasia

nicolas ramirez

Nicolás Ramírez dirigirá el superclásico entre Boca y River

Entre las designaciones más relevantes de la fecha 15 se destaca la presencia de Nicolás Ramírez como árbitro del próximo superclásico entre Boca y River. Ramírez viene de dirigir la final de la Copa Argentina, en la que Independiente Rivadavia se impuso ante Argentinos Juniors, y ahora tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo más importante del fútbol argentino.