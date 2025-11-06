Castigado: Nazareno Arasa fue parado tras su polémico arbitraje en River vs. Gimnasia
El árbitro no fue designado tras su controvertido desempeño en la victoria del Lobo en el Monumental. Nicolás Lamolina, marginado la fecha pasada, regresará como encargado del VAR en Rosario Central vs. San Lorenzo.
El árbitro Nazareno Arasa fue suspendido por una fecha tras su cuestionada actuación en la victoria de Gimnasia por 1-0 ante River en el estadio Monumental. En ese encuentro, el juez sancionó un polémico penal a favor del Millonario en el último minuto del partido y añadió nueve minutos de tiempo adicional.
Arasa había sido llamado por el VAR, a cargo de Silvio Trucco, para revisar la jugada por una supuesta falta de Gastón Suso sobre Lucas Martínez Quarta. Sin embargo, mantuvo su decisión de cobrar la pena máxima, aunque anuló la tarjeta amarilla mostrada al defensor del Lobo. El fallo desató el enojo generalizado del equipo platense y de sus hinchas.
Fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que tanto Arasa como Trucco no fueron designados para la fecha 15 del Torneo Clausura, una decisión que refleja el descontento del cuerpo arbitral con el desempeño de ambos durante el compromiso en Núñez.
Nicolás Lamolina regresa tras su sanción por el Barracas-Boca
La medida adoptada con Arasa replica lo ocurrido recientemente con Nicolás Lamolina, quien había sido marginado la fecha pasada luego de su criticado arbitraje en el partido entre Barracas Central y Boca Juniors. En ese encuentro, expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y fue señalado por varios errores de criterio.
Pese a la sanción, Lamolina volverá a estar en funciones este fin de semana, aunque no como árbitro principal: será el encargado del VAR en el encuentro que disputarán Rosario Central y San Lorenzo el próximo viernes, bajo la dirección en campo de Facundo Tello.
Nicolás Ramírez dirigirá el superclásico entre Boca y River
Entre las designaciones más relevantes de la fecha 15 se destaca la presencia de Nicolás Ramírez como árbitro del próximo superclásico entre Boca y River. Ramírez viene de dirigir la final de la Copa Argentina, en la que Independiente Rivadavia se impuso ante Argentinos Juniors, y ahora tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo más importante del fútbol argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario