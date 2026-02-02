Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Lobo" quiere recuperarse de la derrota ante River, y busca hacerse fuerte de local ante el "Tiburón".
En el marco de la continuidad de la jornada, Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi se enfrentan este lunes por un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Juan Pafundi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Gimnasia llega a este compromiso con la necesidad de recuperar la solidez tras el traspié sufrido el pasado miércoles en el Monumental, donde cayó 2-0 ante River por un doblete de Juan Fernando Quintero.
El "Lobo", que había debutado con una victoria 2-1 sobre Racing en el Bosque, deberá afrontar una variante obligada en el esquema de Fernando Zaniratto. Manuel Panaro, expulsado en Núñez, será baja por sanción, y todos los caminos conducen a que Jeremías Merlo sea el encargado de ocupar su lugar en el once inicial.
En la vereda opuesta aparece Aldosivi, que arriba a La Plata con una curiosa estadística en el inicio del Apertura: el conjunto marplatense empató 0-0 sus dos presentaciones previas, primero ante Defensa y Justicia y luego frente a Barracas Central.
Los dirigidos por Guillermo Farré, que todavía no han recibido goles pero tampoco han logrado convertir, buscarán romper la paridad en su primera salida del José María Minella para intentar llevarse los tres puntos hacia "La Feliz".
Formaciones de Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026
Gimnasia: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.
Datos de Gimnasia vs. Aldosivi
- Hora: 17:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
