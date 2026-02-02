Gimnasia vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Lobo", que había debutado con una victoria 2-1 sobre Racing en el Bosque, deberá afrontar una variante obligada en el esquema de Fernando Zaniratto. Manuel Panaro, expulsado en Núñez, será baja por sanción, y todos los caminos conducen a que Jeremías Merlo sea el encargado de ocupar su lugar en el once inicial.