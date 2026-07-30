Hace más de 30 años que River no perdía los dos primeros partidos de un torneo

Aunque la actual racha igualó ese registro de 1995, no representa el peor arranque de River en el profesionalismo. Ese antecedente corresponde al Clausura 1994, cuando el equipo acumuló tres derrotas consecutivas frente a Banfield, Independiente y Gimnasia antes de igualar sin goles ante Huracán. La mala serie recién se cortó con una contundente victoria por 4-0 sobre Vélez.

Si se amplía aún más la mirada hacia los primeros años de la institución, el registro más negativo se remonta al Campeonato de Segunda División de 1906. Apenas cinco años después de la fundación del club, la institución de Núñez perdió los primeros siete partidos de aquel torneo, una marca que continúa siendo la peor de toda su historia oficial.