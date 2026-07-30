Hace más de 30 años que River no perdía los dos primeros partidos de un torneo
La derrota frente a Gimnasia dejó al equipo de Eduardo Coudet con dos caídas consecutivas en el inicio del Torneo Clausura, algo que no pasaba desde 1995.
El presente de River atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque no solo agravó el mal inicio del equipo en el Torneo Clausura 2026, sino que además igualó una estadística negativa que permanecía intacta desde el Clausura de 1995.
Con la caída sufrida en la segunda fecha, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet acumuló dos derrotas consecutivas en el comienzo del campeonato, luego del traspié frente a Barracas Central en el debut. A esa racha se suma la reciente eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, un panorama que incrementó la preocupación en Núñez y generó cuestionamientos por el rendimiento del equipo.
La última vez que el Millonario había perdido sus dos primeros partidos de un torneo de Primera División fue hace 31 años. En el Clausura 1995, el equipo entonces dirigido por Carlos Babington comenzó el certamen con una derrota por 3-2 frente a Lanús en el estadio Monumental. En aquel encuentro, se había puesto en ventaja gracias a un tanto de Sergio Berti, pero Ariel López igualó el marcador antes del descanso. En el complemento, Gabriel Schurrer convirtió por duplicado para el Granate, mientras que Gabriel Amato anotó el empate transitorio para el conjunto de Núñez antes del gol definitivo que selló la victoria visitante.
River igualó una marca que no registraba desde 1995 y profundiza su flojo comienzo
La segunda presentación tampoco ofreció una recuperación: visitó a Rosario Central en Arroyito y cayó por un contundente 3-0 con goles de Darío Scotto, Roberto Molina y Gonzalo Belloso, consolidando uno de los peores comienzos de su historia en torneos cortos.
Aquella campaña terminó lejos de las expectativas. El equipo finalizó en el décimo puesto con 18 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Sin embargo, ese difícil semestre marcó el cierre del ciclo de Babington y el comienzo de una etapa histórica: en la segunda parte de ese año asumió Ramón Díaz, quien en 1996 conduciría al club hacia la obtención de la segunda Copa Libertadores de su historia.
Aunque la actual racha igualó ese registro de 1995, no representa el peor arranque de River en el profesionalismo. Ese antecedente corresponde al Clausura 1994, cuando el equipo acumuló tres derrotas consecutivas frente a Banfield, Independiente y Gimnasia antes de igualar sin goles ante Huracán. La mala serie recién se cortó con una contundente victoria por 4-0 sobre Vélez.
Si se amplía aún más la mirada hacia los primeros años de la institución, el registro más negativo se remonta al Campeonato de Segunda División de 1906. Apenas cinco años después de la fundación del club, la institución de Núñez perdió los primeros siete partidos de aquel torneo, una marca que continúa siendo la peor de toda su historia oficial.
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