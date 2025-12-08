Gimnasia vs. Estudiantes, por la semifinal del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Gimnasia y Estudiantes a este duelo

El presente del Lobo muestra una curiosa dualidad. Por un lado, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto atraviesa un gran momento futbolístico: encadena cinco triunfos consecutivos sin derrotas y apenas recibió un gol en ese tramo. En su camino hacia semifinales dejó atrás a Unión y a Barracas Central, mostrando solidez defensiva y una notable capacidad para resolver partidos ajustados.

Sin embargo, el plantel convive con una problemática extradeportiva que se agrava con el correr de las semanas. La falta de pagos volvió a impedir los entrenamientos formales y ya suman tres episodios de este tipo en dos meses. Pese a ello, el grupo logró sostener el rendimiento, con el técnico incluso acompañando a la Reserva para apoyar al plantel juvenil en medio de la incertidumbre.

En la vereda opuesta, el Pincharrata también llega tras superar obstáculos propios. El León cerró la fase regular con tres derrotas seguidas y apenas se metió entre los ocho clasificados, lo que lo obligó a disputar todos los encuentros de eliminación fuera de su estadio. Aun así, encontró un impulso inesperado cuando debió hacerle un pasillo a Rosario Central por haber sido campeón de liga.

La respuesta del plantel fue dar la espalda en señal de descontento y posteriormente ganar en Arroyito, un triunfo que marcó el inicio de su levantada. Luego venció a Central Córdoba en Santiago del Estero, pese a que arrastra sanciones y deberá jugar esta semifinal sin Guido Carrillo, quien cumple la última fecha de suspensión.

El duelo será de eliminación directa y marcará el primer choque bajo este formato en once años, lo que aumenta la expectativa entre los hinchas. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con una convicción común: la de imponerse en un clásico que puede redefinir la temporada. Con una final esperándolos en el horizonte, el duelo promete ser intenso, disputado y cargado de emociones propias de una rivalidad histórica que vuelve a tener un capítulo decisivo.