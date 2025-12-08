Gimnasia vs. Estudiantes, por la semifinal del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Gimnasia y Estudiantes de La Plata se miden este lunes, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por el pase a la final del Torneo Clausura, donde espera Racing luego de haber eliminado a Boca este domingo. Con arbitraje de Facundo Tello, este duelo promete ser vibrante.
Gimnasia vs. Estudiantes por la semifinal del Clausura: minuto a minuto
08-12-2025 18:30
Hay gol de Estudiantes
Tiago Palacios pone el 1-0 en el Bosque, tras una gran corrida de Ctré.
El presente del Lobo muestra una curiosa dualidad. Por un lado, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto atraviesa un gran momento futbolístico: encadena cinco triunfos consecutivos sin derrotas y apenas recibió un gol en ese tramo. En su camino hacia semifinales dejó atrás a Unión y a Barracas Central, mostrando solidez defensiva y una notable capacidad para resolver partidos ajustados.
Sin embargo, el plantel convive con una problemática extradeportiva que se agrava con el correr de las semanas. La falta de pagos volvió a impedir los entrenamientos formales y ya suman tres episodios de este tipo en dos meses. Pese a ello, el grupo logró sostener el rendimiento, con el técnico incluso acompañando a la Reserva para apoyar al plantel juvenil en medio de la incertidumbre.
En la vereda opuesta, el Pincharrata también llega tras superar obstáculos propios. El León cerró la fase regular con tres derrotas seguidas y apenas se metió entre los ocho clasificados, lo que lo obligó a disputar todos los encuentros de eliminación fuera de su estadio. Aun así, encontró un impulso inesperado cuando debió hacerle un pasillo a Rosario Central por haber sido campeón de liga.
La respuesta del plantel fue dar la espalda en señal de descontento y posteriormente ganar en Arroyito, un triunfo que marcó el inicio de su levantada. Luego venció a Central Córdoba en Santiago del Estero, pese a que arrastra sanciones y deberá jugar esta semifinal sin Guido Carrillo, quien cumple la última fecha de suspensión.
El duelo será de eliminación directa y marcará el primer choque bajo este formato en once años, lo que aumenta la expectativa entre los hinchas. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con una convicción común: la de imponerse en un clásico que puede redefinir la temporada. Con una final esperándolos en el horizonte, el duelo promete ser intenso, disputado y cargado de emociones propias de una rivalidad histórica que vuelve a tener un capítulo decisivo.
08-12-2025 16:39
Gimnasia vs. Estudiantes: otros datos
Hora: 17.00.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Lucas Novelli.
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
