Hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna: qué dice el parte médico
Un simpatizante del "Lobo" cayó desde gran altura en la Tribuna Centenario del Estadio Juan Carmelo Zerillo, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín.
El clima de fiesta en la previa del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, por las semifinales del Torneo Clausura 2025, se interrumpió abruptamente por un grave accidente: un hincha cayó desde la tribuna y sufrió múltiples fracturas y un diagnóstico de traumatismo encéfalocraneano grave.
El hombre, identificado como Federico Díaz Cano, de 35 años, se precipitó al vacío desde la Tribuna Centenario del estadio de El Bosque, a menos de una hora del inicio del encuentro.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Puerta 14 y generó conmoción entre los demás simpatizantes, quienes inmediatamente solicitaron auxilio. Personal policial y servicios de emergencia actuaron con rapidez para atender a la víctima tendida sobre la vereda.
El hincha fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. A pesar de haber ingresado consciente, el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas, de acuerdo con el portal Doble Amarilla.
Díaz Cano presenta múltiples fracturas en miembros superiores y un traumatismo encéfalocraneano grave, producto de la caída desde altura. Las autoridades de salud mantienen la atención sobre su evolución.
El incidente tiñó de preocupación la jornada deportiva en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, donde el "Lobo" y el "Pincha" chocaron en busca de la final del certamen, donde ya esperaba Racing tras eliminar a Boca.
