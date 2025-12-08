Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
Gimnasia y Estudiantes se cruzarán este lunes desde las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la semifinal del Torneo Clausura 2025. La ciudad de La Plata se prepara para vibrar con una nueva edición del clásico más importante de la región, esta vez con el agregado de que el resultado definirá quién disputará la final.
El presente del Lobo muestra una curiosa dualidad. Por un lado, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto atraviesa un gran momento futbolístico: encadena cinco triunfos consecutivos sin derrotas y apenas recibió un gol en ese tramo. En su camino hacia semifinales dejó atrás a Unión y a Barracas Central, mostrando solidez defensiva y una notable capacidad para resolver partidos ajustados.
En la vereda opuesta, el Pincharrata también llega tras superar obstáculos propios. El León cerró la fase regular con tres derrotas seguidas y apenas se metió entre los ocho clasificados, lo que lo obligó a disputar todos los encuentros de eliminación fuera de su estadio. Aun así, encontró un impulso inesperado cuando debió hacerle un pasillo a Rosario Central por haber sido campeón de liga.
El duelo será de eliminación directa y marcará el primer choque bajo este formato en once años, lo que aumenta la expectativa entre los hinchas. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con una convicción común: la de imponerse en un clásico que puede redefinir la temporada.
Gimnasia vs. Estudiantes: probables formaciones
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario