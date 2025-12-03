Boca vs. Gimnasia, por la final del Torneo Proyección 2025 de Reserva: goles y resultado en vivo

El equipo conducido por Mariano Herrón mostró regularidad y solidez en gran parte del campeonato, incluso cuando en los cruces mano a mano no logró sostener la misma superioridad que exhibió en la etapa inicial. Sin embargo, llega a la final con una inyección anímica clave: la victoria por 2-0 frente a River en Ezeiza, duelo en el que Iker Zufiaurre se transformó en el héroe con un doblete que será recordado por mucho tiempo.