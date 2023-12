Pablo De Blasis destrozó a la dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata

Así lo hizo también Pablo De Blasis. Aunque al mismo tiempo también se despachó con críticas muy fuertes hacia la dirigencia de Gimnasia. "Tiraron a la parrilla a pibes de 20 años, con deudas y sin pretemporada", inició el volante a TNT Sports. Y luego redobló la apuesta. "Esto que hicieron con Gimnasia no se hace. No es un festejo sino un desahogo", expresó De Blasis, quien no dudó en dejar escapar toda su bronca pese a la emoción por conseguir la permanencia.

Qué le dijo De Blasis a la dirigencia de Gimnasia

