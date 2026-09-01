¿Giovani Lo Celso a Boca? La postura tajante del Xeneize tras los rumores
En el cierre del período de transferencias y ante la conmoción de los hinchas, en la Ribera aclararon la situación del mediocampista de la Selección Argentina.
El cierre del mercado de pases en el fútbol argentino suele ser un terreno fértil para las sorpresas, las negociaciones a contrarreloj y los nombres rutilantes. En las últimas horas, una versión cobró enorme fuerza en las redes sociales e ilusionó por completo al mundo Boca: la posible llegada de Giovani Lo Celso como refuerzo estrella.
Sin embargo, la dirigencia del Xeneize no tardó en salir al cruce de los trascendidos para fijar una posición terminante.
La repercusión del supuesto interés creció de manera exponencial, alimentada por la necesidad del equipo de sumar una variante en la mitad de la cancha tras la severa lesión de Tomás Aranda. Frente a este escenario y el revuelo generado entre los fanáticos, desde las entrañas del club de la Ribera desmintieron de forma categórica la existencia de tratativas avanzadas o llamados formales con el Real Betis para incorporar al volante zurdo en este período de pases.
Giovani Lo Celso, el mercado de pases y la búsqueda de Boca
El gusto futbolístico de la conducción que encabeza Juan Román Riquelme por el mediocampista de la Selección Argentina no es un misterio. Su nombre figuró en la carpeta azul y oro en ventanas anteriores e incluso fue objeto de consultas informales en el pasado. No obstante, las pretensiones económicas, el cierre simultáneo de la ventana europea y los tiempos de inscripción hacen inviable una operación de este calibre a esta altura de la temporada.
Dentro del radar del cuerpo técnico conducido por el Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, las urgencias actuales pasan por otras posiciones del campo. La prioridad absoluta de la comisión directiva apunta a cerrar la llegada de un defensor central derecho y un volante de marca, prioridades redefinidas por la baja del propio Aranda.
En lo que va de esta ventana de transferencias, la dirigencia Xeneize concretó las incorporaciones de Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia. Pese al sueño que representó la sola mención del ex-Rosario Central para el hincha de Boca, el sueño de ver a Lo Celso con la camiseta azul y oro deberá esperar, al menos, a futuras ventanas de negociación.
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