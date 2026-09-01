¿Giovani Lo Celso a Boca? La postura tajante del Xeneize tras los rumores

La repercusión del supuesto interés creció de manera exponencial, alimentada por la necesidad del equipo de sumar una variante en la mitad de la cancha tras la severa lesión de Tomás Aranda. Frente a este escenario y el revuelo generado entre los fanáticos, desde las entrañas del club de la Ribera desmintieron de forma categórica la existencia de tratativas avanzadas o llamados formales con el Real Betis para incorporar al volante zurdo en este período de pases.