Lucas Martínez Quarta se queda en River: qué pasará con su futuro y el refuerzo que se busca
A pesar de los sondeos desde Qatar y la Serie A, el defensor central permanecerá en Núñez al menos hasta fin de año: todos los detalles.
La novela del mercado de pases en Núñez llegó a su punto final con una resolución definitiva. A pesar de los sondeos formales que llegaron desde el exterior en las últimas horas y el marcado descontento de los hinchas por sus últimas actuaciones, Lucas Martínez Quarta continuará vistiendo la camiseta de River durante el presente semestre.
El marcador central de 30 años quedó expuesto en el centro de las críticas tras la reciente eliminación del Millonario en la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. En aquel encuentro, el marplatense cometió un penal determinante en el tiempo reglamentario y posteriormente erró su ejecución en la tanda desde los doce pasos, un desencadenante que profundizó el distanciamiento con los fanáticos y sembró dudas respecto a su continuidad.
Lucas Martínez Quarta, River y las ofertas de Al-Sadd y Genoa
Frente a este escenario convulso, dos instituciones del extranjero intentaron aprovechar la coyuntura para quedarse con la ficha del futbolista formado en la cantera riverplatense. Tanto el Al-Sadd de Qatar como el Genoa de Italia mantuvieron contactos para concretar su incorporación. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y la comisión directiva resolvió ratificar la permanencia del zaguero de 16 presentaciones con la Selección Argentina.
El panorama para el defensor no deja de ser complejo dentro de la estructura táctica que comanda Leonardo Ponzio. Con 177 partidos oficiales disputados, 11 festejos gol e históricas vueltas olímpicas en sus dos ciclos con el club, el marplatense deberá remar desde atrás para recuperar el nivel y reencontrarse con la aprobación del público, mientras que una transferencia vuelve a perfilarse recién de cara a la ventana de fin de año.
En paralelo, la secretaría técnica no se queda de brazos cruzados y busca cerrar una alternativa para reforzar la zona defensiva antes del cierre del libro de pases. La gran prioridad de la dirigencia apunta a la contratación de Francisco Álvarez, marcador central de Argentinos Juniors, por quien ya iniciaron gestiones firmes en una cifra cercana a los 4 millones de dólares.
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