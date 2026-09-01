Lucas Martínez Quarta se queda en River: qué pasará con su futuro y el refuerzo que se busca

El marcador central de 30 años quedó expuesto en el centro de las críticas tras la reciente eliminación del Millonario en la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. En aquel encuentro, el marplatense cometió un penal determinante en el tiempo reglamentario y posteriormente erró su ejecución en la tanda desde los doce pasos, un desencadenante que profundizó el distanciamiento con los fanáticos y sembró dudas respecto a su continuidad.