Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras su pase frustrado al Barcelona: "Obviamente es..."

La novela más vibrante de la ventana de transferencias llegó a su punto final sin el desenlace esperado por el jugador. Pese al marcado deseo de Julián Álvarez por desembarcar en la Ciudad Condal y a los intentos formales por concretar la operación, la dirigencia del Atlético Madrid se plantó de forma tajante: se negó rotundamente a transferir a una de sus principales figuras a un rival directo del ámbito local. Ante este escenario, la Araña continuará bajo las órdenes de Diego Simeone en la capital española.