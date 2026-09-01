Lamine Yamal opinó sobre Julián Álvarez tras su pase frustrado al Barcelona: "Obviamente es..."
Luego de que se confirmara la permanencia del delantero en Atlético de Madrid, el joven blaugrana rompió el silencio. Su sincera postura sobre el argentino.
La novela más vibrante de la ventana de transferencias llegó a su punto final sin el desenlace esperado por el jugador. Pese al marcado deseo de Julián Álvarez por desembarcar en la Ciudad Condal y a los intentos formales por concretar la operación, la dirigencia del Atlético Madrid se plantó de forma tajante: se negó rotundamente a transferir a una de sus principales figuras a un rival directo del ámbito local. Ante este escenario, la Araña continuará bajo las órdenes de Diego Simeone en la capital española.
En medio de las repercusiones por el fallido traspaso, quien tomó la palabra fue Lamine Yamal. Durante su asistencia a la Gala de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebrada en Madrid, el joven delantero del conjunto culé fue consultado de manera directa sobre el frustrado arribo del cordobés y dejó una respuesta tan categórica como elocuente.
Lamine Yamal, la negativa del Atlético de Madrid y el ataque del Barcelona
"Es un gran jugador, pero a nosotros no nos están faltando goles. Obviamente es un enorme jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos", soltó la joya de 19 años. De esta forma, si bien reconoció el calibre internacional del campeón del mundo, respaldó al plantel que conduce Hansi Flick de cara a los exigentes objetivos del calendario.
Más allá de referirse al mercado de pases, el atacante español dejó en claro que la gran meta de la temporada es pelear en todos los frentes y conquistar la UEFA Champions League, buscando extender una racha gloriosa tras consagrarse campeón del mundo con su selección. "Todos los días que te levantas siendo campeón del mundo eres muy feliz. La victoria nos hizo creer que podíamos lograrlo y me quedo con eso", reflexionó.
De esta manera, las puertas para ver al atacante surgido en River luciendo la camiseta blaugrana quedaron cerradas en el corto plazo. Con el libro de pases en sus horas definitivas, el delantero de la Selección Argentina permanecerá en el Colchonero al menos hasta enero de 2027, momento en que volverá a abrirse la ventana de transferencias europea.
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