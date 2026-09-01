San Lorenzo despidió a Pipo Gorosito tras 8 partidos: los posibles reemplazantes

A través de un comunicado institucional, el Ciclón confirmó que la salida de Pipo se dio de común acuerdo, poniéndole punto final a un ciclo opaco que jamás logró hacer pie. Pese a que el entrenador había manifestado públicamente sus intenciones de continuar y confiaba en revertir la historia con la llegada del refuerzo Facundo Farías para ganar volumen de juego, la comisión directiva encabezada por el presidente Marcelo Culotta resolvió interrumpir el vínculo antes de la práctica vespertina.