San Lorenzo despidió a Pipo Gorosito tras 8 partidos: los posibles reemplazantes
La dirigencia interrumpió el contrato del entrenador luego de apenas ocho partidos al frente del equipo. Walter Perazzo asume el interinato.
La crisis deportiva en Boedo se cobró una nueva víctima y precipitó el final de un ciclo sumamente convulso. La derrota por 1-0 frente a Instituto en Córdoba terminó por sentenciar la suerte de Néstor Pipo Gorosito, a quien la dirigencia de San Lorenzo le comunicó la rescisión de su contrato tras dirigir apenas ocho encuentros oficiales.
A través de un comunicado institucional, el Ciclón confirmó que la salida de Pipo se dio de común acuerdo, poniéndole punto final a un ciclo opaco que jamás logró hacer pie. Pese a que el entrenador había manifestado públicamente sus intenciones de continuar y confiaba en revertir la historia con la llegada del refuerzo Facundo Farías para ganar volumen de juego, la comisión directiva encabezada por el presidente Marcelo Culotta resolvió interrumpir el vínculo antes de la práctica vespertina.
San Lorenzo, la salida de Pipo Gorosito y los candidatos a DT
Los números de este segundo paso del técnico por la institución resultaron categóricos. Tras asumir en julio en reemplazo de Gustavo Álvarez, Gorosito debutó con una prematura eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. En el Torneo Clausura cosechó apenas siete puntos sobre 21 posibles (dos victorias, un empate y cuatro caídas), incluyendo una dolorosa derrota en el clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, que cortó una racha invicta como local de 25 años.
Ubicado en el penúltimo lugar de la Zona A y cada vez más relegado en la lucha por el ingreso a las copas internacionales dentro de la tabla anual, el plantel quedará de forma interina bajo las órdenes de Walter Perazzo. El técnico asumirá la conducción de las prácticas de inmediato para preparar el decisivo choque de la próxima jornada frente a Talleres de Córdoba.
En paralelo, la cúpula dirigencial ya trabaja a contrarreloj en la búsqueda del nuevo entrenador. En el tintero de la dirigencia azulgrana ya comenzaron a sonar con fuerza nombres identificados con la casa como Rubén Darío Insúa y Leandro Romagnoli, además del interés por Gustavo Quinteros, quien viene de desvincularse de Independiente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario