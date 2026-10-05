Gira sin triunfos para Gallardo: Ecuador empató con Panamá pero volvió a perder por penales
La Tri igualó 1-1 ante el seleccionado centroamericano en Tokio, pero cayó 7-6 en la definición desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo todavía no pudo ganar desde la llegada del entrenador argentino.
La Selección de Ecuador terminó su gira por Asia con un nuevo resultado negativo. La Tricolor empató 1-1 frente a Panamá en el Estadio Nacional de Tokio, pero perdió 7-6 en la tanda de penales y cerró la serie de amistosos sin conocer la victoria en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador.
El encuentro correspondiente al tercer puesto de la Copa Kirin volvió a dejar señales de preocupación para el conjunto ecuatoriano, que sumó su tercera derrota consecutiva desde que el Muñeco asumió. Aunque logró reaccionar en el segundo tiempo y llevar el partido hasta los penales, no consiguió transformar esa mejoría en un triunfo.
La jornada comenzó cuesta arriba para la Tri. Durante buena parte del primer tiempo, tuvo dificultades para encontrar espacios y generar situaciones claras frente al arco panameño. El seleccionado centroamericano consiguió abrir el marcador a los 38 minutos. Josué Vergara apareció para aprovechar un centro y, después de un primer intento que fue rechazado, tuvo una segunda oportunidad para vencer al arquero Gonzalo Valle.
Ecuador volvió a quedar sin triunfos bajo el ciclo de Gallardo
El 1-0 obligó a Ecuador a irse al descanso con la necesidad de cambiar su funcionamiento. El equipo había mostrado poca profundidad durante la primera mitad y necesitaba encontrar otra velocidad para poder competir de igual a igual. Gallardo tomó nota de esa situación y realizó cuatro modificaciones durante el entretiempo. John Yeboah, Juan Riquelme Angulo, Nilson Angulo y Pedro Vite ingresaron para intentar cambiar la dinámica del encuentro.
Los cambios del entrenador argentino tuvieron un efecto inmediato. Ecuador comenzó a manejar mejor la pelota, encontró mayor movilidad en ataque y logró acercarse con más frecuencia al área de Panamá. A los 57 minutos llegó el empate. Riquelme Angulo recibió una buena combinación ofensiva en la que participaron Yeboah y Anthony Valencia y definió con un remate de derecha para establecer el 1-1.
A partir de ese momento, el seleccionado sudamericano buscó quedarse con el partido durante el tiempo reglamentario, aunque no logró volver a romper la igualdad. Panamá también tuvo sus oportunidades, pero ninguno de los dos equipos consiguió marcar el gol que evitara la definición por penales.
Ecuador falló dos penales y Panamá se quedó con el triunfo
La tanda desde los doce pasos fue extensa y terminó inclinándose a favor de Panamá. Ecuador convirtió seis de sus remates, pero tuvo dos ejecuciones fallidas que terminaron siendo determinantes. Anthony Valencia no pudo convertir su lanzamiento y Riquelme Angulo, autor del gol durante el partido, tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida a Ecuador. Sin embargo, también falló el penal decisivo.
Panamá, que había desperdiciado un remate a través de Víctor Griffith, terminó imponiéndose por 7-6 y se quedó con el tercer puesto de la Copa Kirin. De esta manera, Ecuador finalizó su gira asiática sin victorias y con una nueva derrota en el inicio de la era Gallardo. El entrenador argentino tendrá ahora el desafío de encontrar respuestas y corregir los problemas mostrados por el equipo antes de los próximos compromisos.
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