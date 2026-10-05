Gira sin triunfos para Gallardo: Ecuador empató con Panamá pero volvió a perder por penales

A partir de ese momento, el seleccionado sudamericano buscó quedarse con el partido durante el tiempo reglamentario, aunque no logró volver a romper la igualdad. Panamá también tuvo sus oportunidades, pero ninguno de los dos equipos consiguió marcar el gol que evitara la definición por penales.

Ecuador falló dos penales y Panamá se quedó con el triunfo

La tanda desde los doce pasos fue extensa y terminó inclinándose a favor de Panamá. Ecuador convirtió seis de sus remates, pero tuvo dos ejecuciones fallidas que terminaron siendo determinantes. Anthony Valencia no pudo convertir su lanzamiento y Riquelme Angulo, autor del gol durante el partido, tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida a Ecuador. Sin embargo, también falló el penal decisivo.

Panamá, que había desperdiciado un remate a través de Víctor Griffith, terminó imponiéndose por 7-6 y se quedó con el tercer puesto de la Copa Kirin. De esta manera, Ecuador finalizó su gira asiática sin victorias y con una nueva derrota en el inicio de la era Gallardo. El entrenador argentino tendrá ahora el desafío de encontrar respuestas y corregir los problemas mostrados por el equipo antes de los próximos compromisos.