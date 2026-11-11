Sorpresa en Ecuador: Marcelo Gallardo desafectó a dos futbolistas que pidió Atlético Mineiro

Atlético Mineiro también quería recuperar a Ángelo Preciado

El tercer futbolista ecuatoriano involucrado en el reclamo del club brasileño es Ángelo Preciado, quien continúa formando parte de la convocatoria de Gallardo. Ecuador disputará dos amistosos en condición de local: el viernes enfrentará a Costa Rica y el martes siguiente se medirá con Bolivia.

De esta manera, el Galo consiguió recuperar a dos de los tres jugadores que pretendía tener a disposición, aunque todavía resta conocer cómo evolucionarán sus lesiones y si podrán llegar en condiciones a los próximos compromisos.