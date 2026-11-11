Sorpresa en Ecuador: Marcelo Gallardo desafectó a dos futbolistas que pidió Atlético Mineiro
Alan Minda y Alan Franco fueron dados de baja de la convocatoria por lesiones musculares, según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
La Selección de Ecuador confirmó la baja de Alan Minda y Alan Franco, dos futbolistas de Atlético Mineiro que habían sido convocados por Marcelo Gallardo para la doble fecha de amistosos internacionales. La decisión se conoció después de que el club brasileño intentara evitar que sus jugadores viajaran para poder contar con ellos en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Boca.
Los dos futbolistas, junto con Ángelo Preciado, formaban parte de la lista de convocados que Atlético Mineiro pretendía recuperar para enfrentar a Mirassol el próximo sábado por el Brasileirao. El objetivo del equipo dirigido por Eduardo Domínguez era tener a la mayor cantidad posible de titulares disponibles para continuar con la preparación de cara al encuentro del 21 de noviembre, en Barranquilla.
Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) había rechazado inicialmente el pedido del conjunto de Belo Horizonte, incluso después de consultar la situación con Gallardo. Finalmente, la situación de Minda y Franco cambió por motivos médicos.
Por qué Gallardo desafectó a Alan Minda y Alan Franco
De acuerdo con el comunicado oficial de la FEF, ambos futbolistas fueron desafectados después de que los estudios médicos detectaran lesiones musculares. Por el momento, no se difundieron los diagnósticos específicos ni los plazos estimados de recuperación, por lo que todavía no está claro si alguno de los dos podrá estar disponible para enfrentar a Boca en la final de la Sudamericana.
Hay un detalle que agrega incertidumbre: tanto Minda como Franco están suspendidos para ese partido frente al Xeneize. Por eso, Mineiro buscaba contar con ellos en el compromiso del Brasileirao y aprovechar esos días para trabajar con el plantel. Una eventual aparición de alguno de los dos en la convocatoria del sábado, después de haber sido apartado de Ecuador por una lesión, generaría interrogantes sobre el estado físico informado por la selección.
Atlético Mineiro también quería recuperar a Ángelo Preciado
El tercer futbolista ecuatoriano involucrado en el reclamo del club brasileño es Ángelo Preciado, quien continúa formando parte de la convocatoria de Gallardo. Ecuador disputará dos amistosos en condición de local: el viernes enfrentará a Costa Rica y el martes siguiente se medirá con Bolivia.
De esta manera, el Galo consiguió recuperar a dos de los tres jugadores que pretendía tener a disposición, aunque todavía resta conocer cómo evolucionarán sus lesiones y si podrán llegar en condiciones a los próximos compromisos.
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