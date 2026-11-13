El fuerte reclamo de una leyenda de Ecuador contra Marcelo Gallardo: "Les quitan la ilusión"
El histórico exdefensor de La Tri cuestionó que solo tres futbolistas de la liga local integren la última lista y reclamó más oportunidades.
Marcelo Gallardo recibió un cuestionamiento público en Ecuador antes de los amistosos frente a Costa Rica y Bolivia. Iván “Bam Bam” Hurtado, el futbolista con más partidos en la historia de la Selección, expresó su disconformidad con la escasa presencia de jugadores de la LigaPro en la última nómina del entrenador argentino.
De los 29 convocados por el Muñeco, apenas tres se desempeñan en el campeonato local: Gonzalo Valle, Jordy Alcívar y Martín Tello. La decisión generó debate por las ausencias de distintos futbolistas que, según Hurtado, merecían una oportunidad. “Reconocemos que eres un buen técnico, pero no me parece que estés actuando como deberías actuar”, sostuvo el exdefensor en el programa La Banda.
La crítica de Iván Hurtado a Gallardo por la convocatoria de Ecuador
Hurtado, que acumuló 168 presentaciones con la camiseta de Ecuador, consideró que la falta de oportunidades puede perjudicar la motivación de quienes compiten en el país. “En el fútbol ecuatoriano hay jugadores importantes que merecen una oportunidad y solo les quitan la ilusión de ponerse la piel del país como los que ya están nominados”, afirmó.
En esa misma línea, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la escasa representación del campeonato nacional: “¿Para qué se van a esmerar si no hay posibilidades? El jugador se va a desmotivar, le vas a sacar el sueño, la mayor ilusión para un jugador es representar al país”.
También propuso una alternativa para las próximas convocatorias, sin dejar de lado a los futbolistas que juegan en el exterior: “El jugador tiene que vivir experiencias y los que están jugando acá en casa no están teniendo la oportunidad. Para mí se puede armar algo manteniendo la base de los que están afuera”.
La explicación de Gallardo antes de los amistosos
Aunque el cuerpo técnico observó encuentros de la LigaPro antes de confeccionar la lista, Gallardo convocó a Kendry Páez y Óscar Zambrano, dos futbolistas que no atraviesan un presente de demasiada continuidad en sus respectivos clubes.
El entrenador explicó que su intención es conocer de cerca a los jugadores y evaluar sus condiciones más allá de los minutos que sumen en sus equipos: “Hoy los tenemos acá, evaluamos. Mañana tal vez serán otros, pero necesitamos ver, observar y conocer”.
Ecuador enfrentará a Costa Rica este viernes desde las 21 (hora argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El martes 17, en tanto, se medirá con Bolivia en Guayaquil.
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