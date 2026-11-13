El fuerte reclamo de una leyenda de Ecuador contra Marcelo Gallardo: "Les quitan la ilusión"

La explicación de Gallardo antes de los amistosos

Aunque el cuerpo técnico observó encuentros de la LigaPro antes de confeccionar la lista, Gallardo convocó a Kendry Páez y Óscar Zambrano, dos futbolistas que no atraviesan un presente de demasiada continuidad en sus respectivos clubes.

El entrenador explicó que su intención es conocer de cerca a los jugadores y evaluar sus condiciones más allá de los minutos que sumen en sus equipos: “Hoy los tenemos acá, evaluamos. Mañana tal vez serán otros, pero necesitamos ver, observar y conocer”.

Ecuador enfrentará a Costa Rica este viernes desde las 21 (hora argentina) en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El martes 17, en tanto, se medirá con Bolivia en Guayaquil.