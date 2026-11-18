El dominio de Ecuador en el segundo triunfo de Gallardo

La superioridad del seleccionado ecuatoriano quedó reflejada también en las estadísticas. Durante la primera parte llegó a registrar cerca del 72% de posesión, además de acumular 14 remates contra apenas uno de Bolivia. En cuanto a los disparos al arco, Ecuador consiguió cuatro, mientras que su rival no logró ninguno. También dominó la circulación de la pelota, con 290 pases precisos frente a los 97 del conjunto boliviano.