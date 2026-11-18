El segundo triunfo de Marcelo Gallardo en Ecuador tuvo un golazo que se volvió viral
La selección ecuatoriana derrotó 2-0 a Bolivia en Guayaquil y sumó su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción del entrenador argentino.
Marcelo Gallardo empieza a encontrar respuestas positivas en su nuevo desafío como entrenador de Ecuador. La Tri derrotó 2-0 a Bolivia en el estadio Monumental de Guayaquil y consiguió su segunda victoria consecutiva, después de haber superado por el mismo resultado a Costa Rica.
El equipo del Muñeco mostró superioridad desde el comienzo y logró encaminar el partido durante la primera mitad. John Mercado abrió el marcador a los 20 minutos, luego de aprovechar una pelota que quedó suelta dentro del área tras un tiro de esquina.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con esa diferencia, apareció Jordy Caicedo para ampliar la ventaja. En el cuarto minuto de descuento, el delantero de Huracán recibió una asistencia de cabeza de Mercado y definió dentro del área chica con un caño al arquero boliviano. De esa manera, el atacante volvió a convertir, después de haber marcado también en el encuentro anterior.
El dominio de Ecuador en el segundo triunfo de Gallardo
La superioridad del seleccionado ecuatoriano quedó reflejada también en las estadísticas. Durante la primera parte llegó a registrar cerca del 72% de posesión, además de acumular 14 remates contra apenas uno de Bolivia. En cuanto a los disparos al arco, Ecuador consiguió cuatro, mientras que su rival no logró ninguno. También dominó la circulación de la pelota, con 290 pases precisos frente a los 97 del conjunto boliviano.
Para Gallardo, estos resultados representan un impulso importante en el inicio de su ciclo. Después de un comienzo sin victorias, el entrenador argentino consiguió encadenar dos triunfos consecutivos, ambos por 2-0 y con el arco en cero. El Muñeco empieza así a construir una nueva etapa con la selección ecuatoriana, que encontró en los últimos amistosos señales positivas de funcionamiento y resultados.
Mirá el resumen de la victoria de La Tri sobre Bolivia en Guayaquil
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