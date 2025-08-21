Godoy Cruz cayó de local con Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025
Tras la derrota en Belo Horizonte, el "Tomba" perdió por la mínima ante el conjunto brasileño y se despidió del certamen continental.
Godoy Cruz cayó este jueves en una cita crucial en el estadio Feliciano Gambarte, contra Atlético Mineiro en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, y quedó eliminado.
El equipo mendocino necesitaba una victoria que le permita revertir la caída sufrida en Brasil, donde perdió 2-1 en la ida, y romper con una racha adversa que ya lleva ocho encuentros sin sumar de a tres. Sin embargo, también cayó, aunque por 1-0, y se despidió del certamen continental.
La situación del "Tomba" es compleja. Tras la salida de Esteban Solari como entrenador, el club decidió apostar por Walter Ribonetto, pero el nuevo ciclo todavía no ha mostrado señales de reacción. Con él al mando, Godoy Cruz llegaba con derrotas en los dos partidos que disputó en la previa: la ida con Atlético Mineiro y el compromiso liguero frente a River en el Monumental, que terminó con un 4-2 en contra.
En este contexto, el duelo frente al conjunto brasileño se presenta como una oportunidad para cambiar la inercia negativa y dar un golpe que lo devuelva al plano internacional entre los mejores del continente.
Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tampoco atraviesa su mejor momento en el Brasileirao, donde se ubica en la 11° posición tras caer 3-1 con Gremio en la última fecha. Sin embargo, su recorrido en la Sudamericana le da crédito: avanzó desde la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo H y superó a Bucaramanga en los playoffs. Con futbolistas de jerarquía y experiencia internacional, el Galo llegaba con la intención de aprovechar la ventaja obtenida en casa para sellar su clasificación en Mendoza.
Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: formaciones
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
- Atlético Mineiro: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.
Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Feliciano Gambarte, Mendoza.
- Árbitro: Felipe González (CHI).
- VAR: Miguel Araos (CHI).
- TV: ESPN.
