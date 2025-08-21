Godoy Cruz cayó de local con Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tampoco atraviesa su mejor momento en el Brasileirao, donde se ubica en la 11° posición tras caer 3-1 con Gremio en la última fecha. Sin embargo, su recorrido en la Sudamericana le da crédito: avanzó desde la fase de grupos en el segundo lugar del Grupo H y superó a Bucaramanga en los playoffs. Con futbolistas de jerarquía y experiencia internacional, el Galo llegaba con la intención de aprovechar la ventaja obtenida en casa para sellar su clasificación en Mendoza.