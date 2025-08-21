Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro

El Feliciano Gambarte se prepara para recibir una multitud, y el apoyo de los hinchas será clave para Godoy Cruz. La tarea no es sencilla: deberá ganar, mantener su arco a salvo y ser efectivo en cada ataque contra un oponente acostumbrado a estas instancias. La Sudamericana representa un gran desafío para el "Tomba", que en esta noche definitoria se juega la posibilidad de revertir su presente y seguir soñando con un lugar entre los ocho mejores del continente.