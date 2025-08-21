Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Este jueves, desde las 19, el estadio Feliciano Gambarte será testigo de un partido vital para Godoy Cruz, que enfrentará a Atlético Mineiro por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El "Tomba" necesita revertir el 2-1 en contra de la ida en Brasil y, de paso, romper una racha de ocho partidos sin victorias.
La situación del equipo mendocino es delicada. Con el reciente cambio de entrenador, Walter Ribonetto tomó las riendas tras la salida de Esteban Solari, pero el nuevo ciclo no ha comenzado bien. Bajo su dirección, Godoy Cruz ha perdido sus dos encuentros: la derrota en la ida contra Atlético Mineiro y la caída por 4-2 ante River Plate en el torneo local.
Este encuentro contra el equipo brasileño se perfila como una oportunidad de oro para el "Tomba" de cambiar su suerte y reengancharse en el panorama internacional, demostrando su capacidad frente a un rival de jerarquía.
Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, tampoco está en su mejor momento en el Brasileirao, donde se ubica en el puesto 11 después de una reciente derrota 3-1 contra Gremio. No obstante, su camino en la Sudamericana ha sido sólido: clasificó como segundo de su grupo y superó a Bucaramanga en los playoffs. Con jugadores de gran experiencia internacional, el "Galo" llega a Mendoza con la ventaja del primer partido, buscando asegurar su lugar en la siguiente fase.
El Feliciano Gambarte se prepara para recibir una multitud, y el apoyo de los hinchas será clave para Godoy Cruz. La tarea no es sencilla: deberá ganar, mantener su arco a salvo y ser efectivo en cada ataque contra un oponente acostumbrado a estas instancias. La Sudamericana representa un gran desafío para el "Tomba", que en esta noche definitoria se juega la posibilidad de revertir su presente y seguir soñando con un lugar entre los ocho mejores del continente.
Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro: probables formaciones
- Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.
- Atlético Mineiro: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
