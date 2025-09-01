Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Godoy Cruz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025.
El Torneo Clausura 2025 presenta un nuevo enfrentamiento de alto voltaje en su séptima jornada. Este lunes, a las 19:15, Platense recibirá a Godoy Cruz en el estadio Ciudad de Vicente López, en un partido donde ambos equipos se juegan mucho. Si bien las urgencias son diferentes, la necesidad de sumar es idéntica para enderezar un rumbo que no los beneficia.
El "Calamar", bajo la dirección de Cristian "Kily" González, busca consolidar el impulso tras su primera victoria al mando, un crucial 2-1 contra San Lorenzo. Ese triunfo no solo rompió una larga racha negativa, sino que también revitalizó sus aspiraciones de acercarse a los puestos de playoffs, un objetivo que parecía improbable hace apenas unas semanas.
Por su parte, el "Tomba" atraviesa un momento crítico. Sin victorias en sus últimas diez presentaciones, el equipo de Mendoza se hunde en una crisis de resultados que lo tiene al borde de la zona de descenso. La situación se agravó con la salida de su anterior técnico, Esteban Solari, y la llegada de Walter Ribonetto, quien aún no ha logrado revertir la mala racha. Con cinco derrotas consecutivas y la eliminación de la Copa Sudamericana, Godoy Cruz llega a este partido con la máxima presión.
El encuentro en Vicente López será una verdadera prueba de fuego para ambos. Con puntos vitales en juego y la presión por los resultados, se anticipa un choque intenso y definitorio para el futuro inmediato de los dos clubes.
Platense vs. Godoy Cruz: probables formaciones
Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Maximiliano Gonzalez o Pol Fernández, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi o Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo Platense vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
