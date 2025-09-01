Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Godoy Cruz

El encuentro en Vicente López será una verdadera prueba de fuego para ambos. Con puntos vitales en juego y la presión por los resultados, se anticipa un choque intenso y definitorio para el futuro inmediato de los dos clubes.

Platense vs. Godoy Cruz: probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Maximiliano Gonzalez o Pol Fernández, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi o Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.

Cómo ver en vivo Platense vs. Godoy Cruz

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.