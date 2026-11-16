Godoy Cruz volvió a Primera en 365 días: el ranking de los regresos más rápidos del siglo
El Tomba le ganó 3-1 a Tristán Suárez, volvió a Primera un año exacto después de descender y es el único club con dos marcas en el top 8.
Godoy Cruz volvió rápido a la Primera División. El Tomba perdió la categoría el 15 de noviembre de 2025 y exactamente un año después, el domingo 15 de noviembre de 2026, se consagró campeón de la Primera Nacional. Le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final jugada en Córdoba. Necesitó 365 días para recuperar su lugar y quedó entre los regresos más veloces del siglo XXI.
El equipo de Pablo De Muner terminó primero de la Zona A con 66 puntos. Ganó sobre la hora ante Almirante Brown y superó a Ferro por diferencia de gol. En la final por el primer ascenso, los goles fueron de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino.
Godoy Cruz volvió a Primera en 365 días: el ranking de los regresos más rápidos del siglo
Según un relevamiento de El Gráfico, esta marca deja al Tomba octavo entre los equipos que menos tardaron en volver en este siglo. Ningún otro club tiene dos registros entre los ocho primeros: Godoy Cruz también aparece cuarto, por su regreso en la temporada 2007-2008, cuando tardó 349 días.
- 1. Colón: 197 días (2014)
- 2. Argentinos Juniors: 224 días
- 3. Aldosivi: 312 días
- 4. Godoy Cruz: 349 días (2007-2008)
- 5. Independiente: 361 días (tras el descenso de 2013)
- 6. River y Olimpo: 363 días
- 8. Godoy Cruz: 365 días (2026)
- 9. Quilmes: 371 días
- 10. Olimpo: 373 días
- 11. Arsenal: 392 días
- 12. Argentinos Juniors: 413 días
El récord de Colón tiene una explicación: el Sabalero volvió en 2014, en un torneo de transición que dio diez ascensos.
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Mendoza vuelve a tener tres equipos en Primera
Con el regreso del Tomba, Mendoza tendrá otra vez tres representantes en la máxima categoría. Eso no pasaba desde el Torneo Nacional de 1974. Tristán Suárez todavía tiene otra chance: jugará el Reducido por el segundo ascenso a la Primera División.
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