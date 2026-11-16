Godoy Cruz volvió a Primera en 365 días: el ranking de los regresos más rápidos del siglo

Godoy Cruz volvió rápido a la Primera División. El Tomba perdió la categoría el 15 de noviembre de 2025 y exactamente un año después, el domingo 15 de noviembre de 2026, se consagró campeón de la Primera Nacional. Le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final jugada en Córdoba. Necesitó 365 días para recuperar su lugar y quedó entre los regresos más veloces del siglo XXI.