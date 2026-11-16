Escándalo en la eliminación de Ferro: el gol de Gimnasia y Tiro que desató una fuerte polémica

"La mano de Dios"



Porque el árbitro Maximiliano Manduca no vio esta clara mano del jugador de Gimnasia y Tiro de Salta en el gol ante Ferro. pic.twitter.com/DJISQtiJb0 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

El delantero visitante dio un pequeño salto y el balón impactó en la palma de su mano derecha. El contacto le permitió acomodar la pelota y quedar en una posición favorable frente a Fernando Monetti. Sin perder tiempo, sacó un potente remate de derecha y convirtió el 1-0 para Gimnasia y Tiro. Los futbolistas del verde protestaron inmediatamente al considerar que el gol debía ser anulado por la mano previa.