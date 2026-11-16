Escándalo en la eliminación de Ferro: el gol de Gimnasia y Tiro que desató una fuerte polémica
Fabricio Rojas marcó el único tanto de la noche, pero los futbolistas del Verde reclamaron que había controlado la pelota con la mano antes de convertir.
La eliminación de Ferro frente a Gimnasia y Tiro de Salta quedó marcada por una jugada que generó un enorme malestar en Caballito. El conjunto visitante ganó 1-0 en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, pero su único gol estuvo envuelto en una polémica por una posible mano de Fabricio Rojas en la previa de la definición.
La acción ocurrió a los 15 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro todavía no había tenido grandes situaciones de peligro. Juan Galetto conectó la pelota de cabeza para enviarla hacia el área, mientras que el capitán Gabriel Díaz intervino con otro cabezazo que terminó dejando el balón cerca del atacante salteño. En ese momento, Rojas intentaba controlar la pelota mientras era marcado por Nazareno Kihm, lateral derecho de Ferro.
El delantero visitante dio un pequeño salto y el balón impactó en la palma de su mano derecha. El contacto le permitió acomodar la pelota y quedar en una posición favorable frente a Fernando Monetti. Sin perder tiempo, sacó un potente remate de derecha y convirtió el 1-0 para Gimnasia y Tiro. Los futbolistas del verde protestaron inmediatamente al considerar que el gol debía ser anulado por la mano previa.
El reclamo de Ferro contra el árbitro Maximiliano Manduca
Uno de los primeros en manifestar su enojo fue el arquero Fernando Monetti, quien además llevaba la cinta de capitán y había observado la jugada desde una ubicación privilegiada. La bronca del plantel se trasladó al final del primer tiempo, cuando varios jugadores rodearon al árbitro Maximiliano Manduca para pedirle explicaciones sobre su decisión.
Según trascendió, la respuesta del juez ante los reclamos fue: "Yo no la veo". Durante el complemento, el equipo dirigido por Juan Sara buscó desesperadamente el empate. Ese resultado le alcanzaba para avanzar a los cuartos de final gracias a la ventaja deportiva, pero nunca consiguió romper la defensa del conjunto salteño.
Con el correr de los minutos, la impaciencia también se hizo sentir desde las tribunas y el Verdolaga terminó consumando una eliminación que lo obliga a permanecer, al menos una temporada más, en la Primera Nacional.
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