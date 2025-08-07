Godoy Cruz vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Tomba aún no ganó y quiere aprovechar la localía ante un Lobo que viene de levantar cabeza con Orfila al mando.
Godoy Cruz y Gimnasia se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. En un duelo clave para ambos en la Zona B, el equipo mendocino intentará lograr su primer triunfo del campeonato tras tres empates consecutivos, mientras que el conjunto platense buscará encadenar una nueva victoria tras vencer a Independiente en la fecha anterior.
El equipo dirigido por Esteban Solari viene mostrando cierta solidez defensiva pero una alarmante falta de eficacia en el arco rival. Empató 1-1 con Rosario Central y luego igualó sin goles ante Sarmiento y Talleres, en un regreso al estadio Feliciano Gambarte tras más de veinte años.
El entrenador destacó la actitud del equipo y pidió seguir trabajando para mejorar. Con la mira también puesta en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el Tomba sabe que este compromiso ante el Lobo puede marcar un punto de inflexión en su arranque de temporada.
Por el lado del Lobo, la llegada de Alejandro Orfila al banco de suplentes parece haber comenzado a dar frutos. Tras una derrota inicial ante Instituto y un empate ante San Lorenzo, se impuso 1-0 a Independiente en El Bosque y sumó su primera victoria en el torneo.
Para este partido en Mendoza, el técnico repetiría la formación, aunque contará por primera vez con el delantero Sebastián Lomónaco, recientemente incorporado tras su paso por el fútbol griego. Sin embargo, el ex Godoy Cruz todavía no fue convocado.
Ambos equipos comparten el objetivo de meterse entre los mejores de la Zona B, en un campeonato que recién comienza pero que no da margen para relajarse. Con una historia reciente pareja y mucha paridad, el encuentro en Mendoza se anticipa como un cruce abierto y con promesa de emociones.
Godoy Cruz vs. Gimnasia: probables formaciones
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández; Misael Sosa, Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Godoy Cruz vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Feliciano Gambarte.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario