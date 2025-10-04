Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El rival, Godoy Cruz, también se juega mucho. El "Tomba" no gana hace tres encuentros y está seriamente comprometido con el descenso en la tabla anual, con solo 25 puntos, seis más que San Martín de San Juan. El equipo mendocino deberá superar su flojo rendimiento como local, ya que en los 17 partidos que disputó en Mendoza esta temporada (contando los tres estadios) solo consiguió dos victorias, siendo la última el 28 de abril.