José Luis Espert dice que los narcotraficantes lo "admiran" y por eso dieron aviones, autos y miles de dólares

Insólito: el "llanto" sin lágrimas de Espert tras el escándalo con narcos

También durante la entrevista con Anello, Espert respondió "llorando" al ser preguntado sobre cómo se sentía tras el escándalo que hizo peligrar su candidatura: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre, la verdad, terrible, terrible", indicó, en relación a Juan Grabois, que fue el encargado de sacar a la luz el vínculo narco del legislador.

Y añadió: "Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes, y se la vamos a plegar. Y le vamos a ganar, y voy a demostrar en la Justicia que la inocencia mía es total en esto, total, total, total, total, obviamente vamos a hablar de eso, pero me voy a preguntar cómo me siento, muy mal", sostuvo, al asegurar que está "roto".

