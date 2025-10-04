José Luis Espert dice que los narcotraficantes lo "admiran" y por eso dieron aviones, autos y miles de dólares
En medio de una entrevista radial, el diputado volvió a señalar que pecó de "inocente" en su vínculo con el narco Fred Machado.
Durante la jornada de este sábado, José Luis Espert se presentó en los estudios de Radio Mitre y mantuvo un diálogo -que fue muy cuestionado en redes sociales- con Gabriel Anello. La reacción de los internautas tuvo que ver, especialmente, con la respuesta que dio el diputado y candidato por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre a la pregunta sobre cuál fue la motivación de Fred Machado para darle aviones, autos y miles de dólares.
Ante esto, Espert contestó: "Por admiración y por el deseo genuino que él decía tener de apoyar las ideas de la libertad". Tras ello, el conductor le preguntó si el narcotraficante y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos le había pedido algo a cambio, lo que recibió la negativa del legislador libertario: "Solamente fue a acompañarnos y a darnos uno o dos de sus aviones, no sé, a veces se cambiaban, y vehículos para trasladarnos cuando íbamos de un lado para el otro acá en Buenos Aires o en el interior de la Provincia".
Al ser consultado sobre si alguna vez sospechó que podía tratarse de un narco, respondió: "No, me dirás 'ingenuo'... pero nunca lo pensé".
Como era de esperarse, los comentarios en la red social X estallaron en contra de uno de los máximos aliados de Javier Milei: "La parte más fantasiosa es que alguien pueda admirar a Espert"; "Che, al final tipazo Fredito, quien no quisiera un amigo que le preste aviones y te regale 200 lucas verdes"; "Pero hace dos días dijo que viajó solo una vez en sus aviones. ¿Ahora, de repente, Machado era un desinteresado total que le dejaba usar sus aviones cuándo a Espert se le cantaba “por admiración”? JAJAJAJA", fueron sólo algunas de las reacciones.
Insólito: el "llanto" sin lágrimas de Espert tras el escándalo con narcos
También durante la entrevista con Anello, Espert respondió "llorando" al ser preguntado sobre cómo se sentía tras el escándalo que hizo peligrar su candidatura: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre, la verdad, terrible, terrible", indicó, en relación a Juan Grabois, que fue el encargado de sacar a la luz el vínculo narco del legislador.
Y añadió: "Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes, y se la vamos a plegar. Y le vamos a ganar, y voy a demostrar en la Justicia que la inocencia mía es total en esto, total, total, total, total, obviamente vamos a hablar de eso, pero me voy a preguntar cómo me siento, muy mal", sostuvo, al asegurar que está "roto".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario