Insólito: Patricia Bullrich quedó expuesta tras equivocarse de "Diego Iglesias" y preguntar por Fred Machado
El periodista que lleva ese nombre reveló que recibió una llamada de la ministra de Seguridad, quien creía estar hablando con el fiscal que se llama igual.
En las últimas horas, el periodista Diego Iglesias reveló una insólita situación que lo involucra a él y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De acuerdo a lo relatado por el conductor en Radio Con Vos, la funcionaria libertaria lo llamó, confundiéndoselo con el fiscal que lleva su mismo nombre y que está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
"Ayer me suena el teléfono, en el caller ID de mi teléfono aparece Patricia Bullrich. Yo digo, ¿qué pasa? Porque hace un tiempo que no tenemos el vínculo más fluido con la ministra de Seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí por supuesto he hablado varias veces con ella, por lo tanto, tengo su teléfono y la tengo registrada", comenzó contando.
Y añadió: "Aparte eran ocho y cuarto de la mañana, veo en mi caller ID eso y digo, ¿qué pasa que me está llamando la ministra de Seguridad? Entonces atiendo, le digo, ¿qué tal Patricia, ¿cómo te va? Y directamente me dice, ¿qué haces, cómo andas? Escuchame, ¿cómo viene el tema este de la extradición de Machado?", reveló el periodista.
La reacción fue inmediata: "¿Eh? Y yo le digo, ¿cómo? Me dice, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado? Le digo, Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, que es el fiscal de la Procunar, el fiscal que investiga delitos narcos, que se llama Diego Iglesias".
"Se pone muy nerviosa... porque yo la verdad me di cuenta después, se la tendría que haber seguido", acotó el periodista.
Por supuesto, el traspié no es menor: Bullrich comparte boleta con Espert en las elecciones nacionales del 26 de octubre y sabe que cualquier mancha que salpique al economista puede arrastrarla a ella en el tramo final de la campaña. Por eso la ministra quiso estar al tanto de la causa, aunque el llamado terminó volviéndose un problema en sí mismo.
