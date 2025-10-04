Insólito: Patricia Bullrich quedó expuesta tras equivocarse de "Diego Iglesias" y preguntar por Fred Machado

En las últimas horas, el periodista Diego Iglesias reveló una insólita situación que lo involucra a él y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De acuerdo a lo relatado por el conductor en Radio Con Vos, la funcionaria libertaria lo llamó, confundiéndoselo con el fiscal que lleva su mismo nombre y que está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).