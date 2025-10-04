Insólito: el "llanto" sin lágrimas de José Luis Espert en una entrevista tras el escándalo con narcos

Obviamente, las redes sociales se hicieron un festín con la actuación de Espert y lanzaron todo tipo de comentarios: "Todos los culpables en las declaraciones lloran"; "Lo ve Suar y lo contrata"; "Qué decadente este pelado narco"; "¡Grabois, hijo de puta, hiciste llorar a Espert! jajaja", fueron sólo algunas de las burlas.

Más allá del llanto, Espert sostuvo: "Nunca pensé en renunciar. Todos tenemos un lado A y un lado B, el lado A es mi familia, por ellos estoy roto. El lado B es el que me vincula con la bronca, quiero pelearla más... Detrás de esto están los orcos... esta la lacra, la casta, la mierda que destruyó el país. Mucho menos con el apoyo que el Presidente me ha brindado. El me conoce de hace tiempo. Yo no me hice liberal en 2019".