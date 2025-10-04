Insólito: el "llanto" sin lágrimas de José Luis Espert en una entrevista tras el escándalo con narcos
Tras la reunión con Javier Milei, el diputado vinculado al narco Fred Machado rompió en llanto en diálogo con Gabriel Anello y protagonizó un momento viral.
El encuentro con Javier Milei este viernes por la noche, en la Quinta de Olivos, dio sus primeros frutos: José Luis Espert se mostró "angustiado" por las acusaciones que estallaron en los últimos días, cuando se descubrió que el narcotraficante Fred Machado le había girado 200.000 dólares durante su campaña de 2019.
En una entrevista con Gabriel Anello para Radio Mitre, el diputado y candidato en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre ensayó una especie de llanto poco creíble que, además, no tuvo siquiera lágrimas.
Al responder sobre cómo se sentía tras el escándalo que hizo peligrar su candidatura, Espert respondió "llorando": "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre, la verdad, terrible, terrible", indicó, en relación a Juan Grabois, que fue el encargado de sacar a la luz el vínculo narco del legislador.
Y añadió: "Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes, y se la vamos a plegar. Y le vamos a ganar, y voy a demostrar en la Justicia que la inocencia mía es total en esto, total, total, total, total, obviamente vamos a hablar de eso, pero me voy a preguntar cómo me siento, muy mal", sostuvo, al asegurar que está "roto".
Obviamente, las redes sociales se hicieron un festín con la actuación de Espert y lanzaron todo tipo de comentarios: "Todos los culpables en las declaraciones lloran"; "Lo ve Suar y lo contrata"; "Qué decadente este pelado narco"; "¡Grabois, hijo de puta, hiciste llorar a Espert! jajaja", fueron sólo algunas de las burlas.
Más allá del llanto, Espert sostuvo: "Nunca pensé en renunciar. Todos tenemos un lado A y un lado B, el lado A es mi familia, por ellos estoy roto. El lado B es el que me vincula con la bronca, quiero pelearla más... Detrás de esto están los orcos... esta la lacra, la casta, la mierda que destruyó el país. Mucho menos con el apoyo que el Presidente me ha brindado. El me conoce de hace tiempo. Yo no me hice liberal en 2019".
