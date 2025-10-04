La Selección Argentina venció a Italia en el Mundial Sub-20 y aguarda por su rival para octavos

Por su parte, la Azzurra venía de un debut ajustado: ganó 1-0 a Australia y luego empató 2-2 con Cuba, desaprovechando una ventaja inicial de 2-0, lo que dejó dudas sobre su consistencia defensiva y capacidad de cierre en partidos complicados. No obstante, Italia quedó en segundo puesto y también clasificó a la siguiente fase.

seleccion argentina mundial sub20

Históricamente, la Argentina es la selección más ganadora de los Mundiales Sub-20, pero lleva 18 años sin lograr el título ni alcanzar las semifinales. El equipo nacional buscará retomar su protagonismo y continuar demostrando su potencial ofensivo y solidez táctica. La participación de Sarco, junto a otros talentos emergentes, será clave para mantener el buen nivel mostrado en los primeros partidos y encarar los desafíos de la fase eliminatoria con confianza.

dylan gorosito seleccion argentina sub 20

Argentina vs. Italia: formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.

Argentina vs. Italia: otros datos

Grupo D – Fecha 3

Horario: 20.

20. Estadio: Elías Figueroa Brander.

Elías Figueroa Brander. Árbitro: Keylor Herrera.

Keylor Herrera. TV: Telefe y DSports.