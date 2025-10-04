La Selección Argentina venció a Italia en el Mundial Sub-20 y aguarda por su rival para octavos
El equipo dirigido por Diego Placente enfrentó a los italianos con la tranquilidad de haber asegurado su pase a octavos de final. Los detalles.
La Selección Argentina Sub-20 venció por 1-0 a Italia en el Grupo D del Mundial, con el claro objetivo de asegurarse el primer puesto del Grupo D. El encuentro, que se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso contó con el único gol de Dylan Gorosito, suficiente para el triunfo albiceleste.
De esta manera y con puntaje perfecto, el conjunto dirigido por Diego Placente aguarda por su rival de octavos de final, duelo que tendrá lugar el próximo 8 de octubre.
El equipo dirigido por Diego Placente llegó al partido con los italianos con la tranquilidad de haber ganado sus dos primeros partidos: un trabajado 3-1 ante Cuba y una goleada por 4-1 frente a Australia, asegurando así su clasificación a los octavos de final.
Por su parte, la Azzurra venía de un debut ajustado: ganó 1-0 a Australia y luego empató 2-2 con Cuba, desaprovechando una ventaja inicial de 2-0, lo que dejó dudas sobre su consistencia defensiva y capacidad de cierre en partidos complicados. No obstante, Italia quedó en segundo puesto y también clasificó a la siguiente fase.
Históricamente, la Argentina es la selección más ganadora de los Mundiales Sub-20, pero lleva 18 años sin lograr el título ni alcanzar las semifinales. El equipo nacional buscará retomar su protagonismo y continuar demostrando su potencial ofensivo y solidez táctica. La participación de Sarco, junto a otros talentos emergentes, será clave para mantener el buen nivel mostrado en los primeros partidos y encarar los desafíos de la fase eliminatoria con confianza.
Argentina vs. Italia: formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. DT: Diego Placente.
- Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. DT: Carmine Nunziata.
Argentina vs. Italia: otros datos
- Grupo D – Fecha 3
- Horario: 20.
- Estadio: Elías Figueroa Brander.
- Árbitro: Keylor Herrera.
- TV: Telefe y DSports.
