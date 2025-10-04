Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo y está más prendido que nunca en la pelea por el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974656761903608232&partner=&hide_thread=false ¡¡APARECIÓ EL LUKAKU COLOMBIANO!! ¡¡HERMOSA PIRUETA DE HERAZO PARA EL 1-2 DE SAN LORENZO ANTE LANÚS!! pic.twitter.com/NE7IAuGwhJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Lanús vs. San Lorenzo: resultado en vivo

Cómo llegaron Lanús y San Lorenzo a este duelo

El "Granate" viene atravesando un gran presente. Tras la reciente clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana (eliminando a Fluminense en Brasil), el equipo de Lanús se consolida como animador en el torneo local. Antes de este partido, acumulaba cinco partidos sin derrotas. Curiosamente, la CONMEBOL multó al club con $10.000 por el festejo de Marcelino Moreno, quien agradeció a Dios tras el triunfo en Brasil.

San Lorenzo, por su parte, viene de lograr un respiro importante al volver al triunfo (2-0 ante Godoy Cruz), una victoria por más de un gol que no conseguía hacía más de un año. Este resultado lo reenganchó en la pelea de su zona.

Sin embargo, el equipo debe lidiar con una profunda crisis institucional. Mientras un excandidato a presidente asegura tener un "plan para salir del caos" ante la posible elección de una Comisión Directiva transitoria, el DT Damián Ayude reveló un pacto con el plantel para ignorar la problemática extra-futbolística.

Formaciones del encuentro

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús vs. San Lorenzo: datos del partido

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez