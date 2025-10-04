Lanús le ganó 2-1 a San Lorenzo y está más prendido que nunca en la pelea por el Torneo Clausura
Desde las 21:15 de este sábado, el Granate y el Ciclón se midieron por la fecha 11 del Torneo Clausura. Todos los detalles del duelo.
Lanús venció por 2-1 a San Lorenzo este sábado, en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, en un atractivo duelo por la 11ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Cabe señalar que la apertura del marcador estuvo en las manos de Marcich, a los 29 minutos de iniciado el duelo, y luego Bou llegó a los 53' para extender la ventaja del Granate. En tanto, Herazo descontó a favor del Ciclón, a los 79 minutos.
Ahora, el equipo del sur bonaerense quedó tercero en la Zona B, con 20 puntos, mientras que los de Boedo se alojan en quinto lugar, con 16 unidades.
Los goles de la caída de San Lorenzo ante Lanús
Lanús vs. San Lorenzo: resultado en vivo
Cómo llegaron Lanús y San Lorenzo a este duelo
El "Granate" viene atravesando un gran presente. Tras la reciente clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana (eliminando a Fluminense en Brasil), el equipo de Lanús se consolida como animador en el torneo local. Antes de este partido, acumulaba cinco partidos sin derrotas. Curiosamente, la CONMEBOL multó al club con $10.000 por el festejo de Marcelino Moreno, quien agradeció a Dios tras el triunfo en Brasil.
San Lorenzo, por su parte, viene de lograr un respiro importante al volver al triunfo (2-0 ante Godoy Cruz), una victoria por más de un gol que no conseguía hacía más de un año. Este resultado lo reenganchó en la pelea de su zona.
Sin embargo, el equipo debe lidiar con una profunda crisis institucional. Mientras un excandidato a presidente asegura tener un "plan para salir del caos" ante la posible elección de una Comisión Directiva transitoria, el DT Damián Ayude reveló un pacto con el plantel para ignorar la problemática extra-futbolística.
Formaciones del encuentro
Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Lanús vs. San Lorenzo: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Héctor Paletta
- Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez
