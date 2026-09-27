Golazo olímpico de Gastón Lódico para el 1-0 de Racing ante Boca en la Copa Argentina
El volante de la Academia sorprendió a todos desde el tiro de esquina con un remate envenenado que contó con la complicidad del viento y venció la resistencia de Leandro Brey.
El clásico de los cuartos de final de la Copa Argentina entre Racing y Boca regaló una verdadera joya en el inicio del encuentro. A los 18 minutos de la primera etapa, Gastón Lódico ejecutó un tiro de esquina perfecto desde el sector izquierdo y convirtió un gol olímpico espectacular para poner en ventaja al conjunto de Avellaneda en el Estadio Gigante de Arroyito.
Golazo olímpico de Gastón Lódico para el 1-0 de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina
La jugada desató la locura de la parcialidad académica en Rosario. El mediocampista le imprimió una rosca rasante y cerrada al balón, que se vio claramente favorecido por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la cancha a lo largo de toda la jornada. A pesar del desesperado intento del arquero Leandro Brey por despejar sobre la línea de meta, la trayectoria de la pelota lo descolocó por completo y terminó metiéndose directo al fondo de la red.
Con este impacto tremendo, el equipo de Avellaneda logró romper la paridad en un arranque de partido sumamente parejo y disputado en cada sector de la cancha. La eficacia a balón parado le permitió a la Academia golpear primero y empezar a encaminar la eliminatoria ante un Xeneize que sintió el golpe y deberá reaccionar para seguir con vida en el torneo más federal del país.
Formaciones de Boca vs. Racing por la Copa Argentina
- Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Marcos Rojo; Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Juan Pablo Vojvoda.
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