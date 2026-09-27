Golazo olímpico de Gastón Lódico para el 1-0 de Racing ante Boca en la Copa Argentina

Golazo olímpico de Gastón Lódico para el 1-0 de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina

¡RACING SE PONE EN VENTAJA!



Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

La jugada desató la locura de la parcialidad académica en Rosario. El mediocampista le imprimió una rosca rasante y cerrada al balón, que se vio claramente favorecido por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la cancha a lo largo de toda la jornada. A pesar del desesperado intento del arquero Leandro Brey por despejar sobre la línea de meta, la trayectoria de la pelota lo descolocó por completo y terminó metiéndose directo al fondo de la red.