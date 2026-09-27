Represión en la previa de Boca vs. Racing: hinchas con entrada afuera y balas de goma en la tribuna

El primer foco de conflicto se desató en los portones de ingreso. Sin previo aviso y con un importante remanente de espectadores esperando en las filas, las fuerzas de seguridad de la ciudad de Rosario tomaron la determinación de cerrar de manera intempestiva los accesos. Esta medida dejó a una marea de fanáticos con sus tickets correspondientes en la mano y sin la posibilidad de presenciar el partido. La impotencia derivó en empujones y reclamos que fueron neutralizados con violencia por la Policía, que cargó mediante efectivos de a pie y de la caballería a puro palazo limpio.