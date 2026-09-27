Video: un hincha le cantó el gol olímpico a Gastón Lódico antes del 1-0 de Racing ante Boca

El fútbol argentino suele regalarnos perlas insólitas en las tribunas, pero lo ocurrido en los cuartos de final de la Copa Argentina superó cualquier tipo de ficción. En pleno Gigante de Arroyito, durante la electrizante primera mitad entre Racing y Boca, un hincha de la Academia presintió la jugada previa y terminó convirtiéndose en el gran visionario del partido al cantarle la ejecución exacta a Gastón Lódico antes de su golazo olímpico.