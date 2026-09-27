Video: un hincha le cantó el gol olímpico a Gastón Lódico antes del 1-0 de Racing ante Boca
En medio de la locura en la popular de la Academia en Rosario, un fanático le pidió al volante que ejecutara el tiro de esquina con rosca cerrada segundos antes del golazo.
El fútbol argentino suele regalarnos perlas insólitas en las tribunas, pero lo ocurrido en los cuartos de final de la Copa Argentina superó cualquier tipo de ficción. En pleno Gigante de Arroyito, durante la electrizante primera mitad entre Racing y Boca, un hincha de la Academia presintió la jugada previa y terminó convirtiéndose en el gran visionario del partido al cantarle la ejecución exacta a Gastón Lódico antes de su golazo olímpico.
Video: un hincha le cantó el gol olímpico a Gastón Lódico antes del 1-0 de Racing ante Boca
Transcurrían 18 minutos del primer tiempo cuando la escuadra de Avellaneda disponía de una pelota parada desde el sector izquierdo. Con el viento como factor determinante en Rosario, la tensión se apoderó de los alrededores del área xeneize. Fue en ese instante preciso cuando un simpatizante albiceleste, ubicado a pocos metros del córner, le gritó al mediocampista con total firmeza: "Dale rosca, patealo cerrado".
El pedido desasistido desde la popular pareció transformarse en una orden milimétrica para el volante. Lódico tomó corta carrera, le imprimió un efecto envenenado al balón y dibujó una curva perfecta que descolocó por completo a Leandro Brey. La trayectoria del disparo, potenciada por las fuertes ráfagas que cruzaban el estadio de Rosario Central, terminó metiéndose de manera directa junto al segundo palo para el 1-0 parcial de Racing.
La increíble coincidencia quedó registrada en las redes sociales y no tardó en volverse un fenómeno absolutamente viral entre los usuarios. Las imágenes captaron el momento exacto en que la intuición de la tribuna se fusionó con la pegada precisa del futbolista para dar lugar a una de las joyas más espectaculares en lo que va del certamen más federal del país.
Con ese zapatazo histórico que tuvo el "asesoramiento" improvisado de su gente, la Academia logró ponerse en ventaja frente al elenco de la Ribera en un clásico envuelto en máxima tensión. El sorpresivo tanto de tiro de esquina no solo inclinó la balanza en el marcador, sino que dejó una anécdota imborrable para el folclore del fútbol nacional.
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