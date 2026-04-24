Golpe en el tenis: Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros y no defenderá el título
El español priorizó su recuperación tras una lesión en la muñeca derecha y también se perderá el Masters de Roma. La decisión impacta de lleno en el ranking.
El mundo del tenis recibió una noticia fuerte en la previa de uno de los torneos más importantes del calendario: Carlos Alcaraz confirmó que no disputará Roland Garros, donde debía defender el título conseguido en 2025. La decisión está vinculada a una lesión en la muñeca derecha que arrastra desde su participación en el ATP 500 de Barcelona.
El propio tenista fue el encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos que lo llevaron a tomar una determinación tan relevante. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, expresó.
La baja no solo afecta su presencia en París, sino también en el Masters 1000 de Roma, otro certamen clave en la gira sobre polvo de ladrillo. De esta manera, Alcaraz opta por no arriesgar su físico y evitar una recaída que podría comprometer el resto de la temporada.
El impacto deportivo es significativo. Al no participar en estos torneos, perderá una gran cantidad de puntos en el ranking, incluidos los 2000 obtenidos por su consagración en Roland Garros 2025, donde superó en la final a Jannik Sinner. También resignará los puntos correspondientes a Roma, lo que podría modificar el panorama en la pelea por el número uno del mundo.
Cabe recordar que el español ya había dado señales de alerta al bajarse previamente del Masters de Madrid y al dejar abierta la posibilidad de ausentarse de otros torneos durante la entrega de los premios Laureus. En ese momento, había deslizado que no quería apresurar su regreso para evitar agravar la lesión.
A pesar de la ausencia, Alcaraz mantendría el segundo puesto del ranking con 9.960 puntos una vez finalizada la gira de polvo de ladrillo. Por delante seguirá Sinner, mientras que Alexander Zverev aparece más atrás sin chances inmediatas de superarlo.
Ahora, el foco del español estará puesto en su recuperación y en evaluar su participación en los torneos sobre césped, como Queen’s y Wimbledon, donde también tendrá puntos importantes que defender. Su objetivo es claro: volver en plenitud y evitar que una lesión comprometa su proyección a largo plazo.
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