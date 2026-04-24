Golpe en el tenis: Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros y no defenderá el título

Cabe recordar que el español ya había dado señales de alerta al bajarse previamente del Masters de Madrid y al dejar abierta la posibilidad de ausentarse de otros torneos durante la entrega de los premios Laureus. En ese momento, había deslizado que no quería apresurar su regreso para evitar agravar la lesión.

carlos alcaraz

A pesar de la ausencia, Alcaraz mantendría el segundo puesto del ranking con 9.960 puntos una vez finalizada la gira de polvo de ladrillo. Por delante seguirá Sinner, mientras que Alexander Zverev aparece más atrás sin chances inmediatas de superarlo.

Ahora, el foco del español estará puesto en su recuperación y en evaluar su participación en los torneos sobre césped, como Queen’s y Wimbledon, donde también tendrá puntos importantes que defender. Su objetivo es claro: volver en plenitud y evitar que una lesión comprometa su proyección a largo plazo.