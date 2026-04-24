Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Independiente visitará a Deportivo Riestra este viernes desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza en un partido clave por la la Zona A, con la posibilidad concreta de asegurar prácticamente su lugar en los playoffs.
El conjunto de Avellaneda ganó dos de sus últimos tres partidos y, en el restante, logró un empate valioso frente a Boca en La Bombonera. Con este panorama, el Rojo se ubica en puestos de clasificación y sabe que una victoria en este compromiso puede dejarlo con un pie y medio en la próxima instancia. De sumar de a tres, alcanzaría los 24 puntos, una cifra que lo acercaría de manera casi definitiva a los playoffs en la recta final del torneo.
Del otro lado estará un Malevo que atraviesa un presente completamente opuesto. El equipo dirigido por Guillermo Duró se encuentra en el último lugar de la Zona A, con apenas siete puntos en el campeonato y sin haber conseguido aún una victoria. La derrota en la última fecha frente a Talleres profundizó un panorama que ya era preocupante.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
- Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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