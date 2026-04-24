Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente

El conjunto de Avellaneda ganó dos de sus últimos tres partidos y, en el restante, logró un empate valioso frente a Boca en La Bombonera. Con este panorama, el Rojo se ubica en puestos de clasificación y sabe que una victoria en este compromiso puede dejarlo con un pie y medio en la próxima instancia. De sumar de a tres, alcanzaría los 24 puntos, una cifra que lo acercaría de manera casi definitiva a los playoffs en la recta final del torneo.