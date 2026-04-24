Escándalo en Brasil: apartaron a John Textor del control de Botafogo

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En esa misma línea, dejó en claro su postura frente a lo ocurrido: “Fue un claro engaño que, confío, el Tribunal de Arbitraje no tendrá en cuenta al conocer todos los hechos. Tengo la certeza de que la decisión será revisada y que los abogados de Ares rendirán cuentas. Al final, el grupo dispuesto a financiar el club será quien prevalezca”.

El caso abre un escenario de incertidumbre para el Fogao, tanto en lo institucional como en lo deportivo. La disputa legal recién comienza y podría extenderse en el tiempo, mientras el club intenta sostener su funcionamiento en medio de una interna que ya impacta en todos los niveles.