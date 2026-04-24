Chelsea buscaba un giro: revelan internas y críticas tras la salida de Liam Rosenior
El paso del entrenador fue breve y marcado por tensiones con el plantel. Desde el club ya apuntan a un perfil con más experiencia para el futuro.
El despido de Liam Rosenior en Chelsea dejó más que un simple cambio en el banco: expuso una serie de conflictos internos que terminaron debilitando su ciclo. A pocos días de su salida, comenzaron a conocerse detalles sobre una relación desgastada con el plantel y dudas sobre su capacidad para liderar un equipo de elite. El entrenador, que había firmado un contrato a largo plazo, apenas logró sostenerse tres meses en el cargo.
Su llegada, tras un buen paso por el Racing de Estrasburgo, generaba expectativas, pero rápidamente se encontró con un vestuario difícil de manejar.Según reveló el medio británico The Guardian, varios jugadores lo consideraban “demasiado inexperto” y cuestionaban su capacidad para dirigir figuras de alto nivel.
“Lo veían como demasiado inexperto y creían que no sabía cómo dirigir a jugadores de primer nivel. Intentó ganarse la amistad de los jugadores en privado, pero era visto como un comunicador torpe y mantenía demasiadas reuniones individuales”, detalló el informe.
La sanción a Enzo Fernández, uno de los puntos críticos de breve gestión
Uno de los episodios que marcó un punto de quiebre fue la sanción aplicada a Enzo Fernández, quien fue suspendido tras hacer referencia a un supuesto interés del Real Madrid. La decisión generó malestar en el grupo y, según trascendió, los propios futbolistas solicitaron una reducción de la pena, sin éxito.
El conflicto impactó especialmente en los jugadores hispanohablantes del plantel, que comenzaron a mostrar dudas sobre el liderazgo del entrenador. El clima interno se volvió tenso y terminó por erosionar su continuidad.
Quiénes son los nombres que podrían reemplazar a Rosenior en Chelsea
Ahora, la dirigencia apunta a un cambio de rumbo claro: buscar un técnico con experiencia comprobada y peso en el vestuario. Entre los nombres que suenan aparecen Andoni Iraola, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso y Xavi Hernández, además de Filipe Luis.
Mientras tanto, el club deberá afrontar también el costo económico de la salida de Rosenior, cuya indemnización rondaría cifras millonarias debido a la extensión de su contrato. En lo inmediato, el interinato quedó en manos de Calum McFarlane, en un contexto donde el objetivo es estabilizar el equipo y preparar el terreno para una nueva etapa con mayor respaldo y experiencia.
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