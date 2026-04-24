Chelsea buscaba un giro: revelan internas y críticas tras la salida de Liam Rosenior

El conflicto impactó especialmente en los jugadores hispanohablantes del plantel, que comenzaron a mostrar dudas sobre el liderazgo del entrenador. El clima interno se volvió tenso y terminó por erosionar su continuidad.

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Quiénes son los nombres que podrían reemplazar a Rosenior en Chelsea

Ahora, la dirigencia apunta a un cambio de rumbo claro: buscar un técnico con experiencia comprobada y peso en el vestuario. Entre los nombres que suenan aparecen Andoni Iraola, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso y Xavi Hernández, además de Filipe Luis.

Mientras tanto, el club deberá afrontar también el costo económico de la salida de Rosenior, cuya indemnización rondaría cifras millonarias debido a la extensión de su contrato. En lo inmediato, el interinato quedó en manos de Calum McFarlane, en un contexto donde el objetivo es estabilizar el equipo y preparar el terreno para una nueva etapa con mayor respaldo y experiencia.