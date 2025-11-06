Golpe inesperado: Argentinos Juniors perdió la final de la Copa Argentina y complicó a varios
El Bicho cayó por penales ante Independiente Rivadavia y, al no coronarse, impidió que se liberen cupos para las copas internacionales; varios clubes quedaron perjudicados.
Argentinos Juniors estuvo a un paso de la gloria, pero terminó con las manos vacías. El equipo de La Paternal perdió la final de la Copa Argentina 2025 frente a Independiente Rivadavia por 5-3 en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba.
Sin embargo, más allá de la frustración deportiva, su derrota generó un efecto dominó que impactó de lleno en las aspiraciones de numerosos clubes de Primera División que esperaban beneficiarse con la liberación de cupos internacionales. De haber ganado el título, Argentinos se habría clasificado automáticamente a la Copa Libertadores 2026, lo que habría liberado una plaza adicional en la tabla anual.
Esa posibilidad mantenía en vilo a varios equipos que ahora ven complicadas sus chances de acceder a los torneos continentales. El Bicho, que marcha cuarto con 51 puntos y a solo uno de River -en puesto de PreCopa Libertadores-, deberá ahora sumar todo lo posible en las últimas fechas ante Belgrano y Estudiantes para seguir soñando con el máximo certamen.
La consagración de la Lepra mendocina, por su parte, trajo consecuencias también para el propio Millonario, que necesitaba eliminar competidores directos en la lucha por clasificar a la Libertadores. Pero el impacto mayor lo sufrieron clubes como Deportivo Riestra, San Lorenzo y Racing, que se encontraban expectantes ante la posibilidad de un “efecto arrastre” que los favoreciera.
Riestra, quinto con 51 unidades y actualmente en zona de Sudamericana, habría accedido al repechaje de la Libertadores si Argentinos lograba el título. En tanto, San Lorenzo (49 puntos) y Racing (47) se mantienen en la pelea, aunque con un margen cada vez más estrecho.
La derrota del Bicho también afectó a otros equipos como Barracas Central, Tigre, Huracán y Lanús, que veían en la final una puerta abierta hacia la clasificación internacional. Incluso Estudiantes e Independiente, más rezagados, necesitaban un triunfo de Argentinos para mantener vivas sus esperanzas.
La alegría fue toda de Independiente Rivadavia, que hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez. Para el resto, la noche dejó un sabor amargo: la ilusión de los cupos liberados se desvaneció con el último penal errado.
A dos partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino
