Golpe inesperado: Argentinos Juniors perdió la final de la Copa Argentina y complicó a varios

La derrota del Bicho también afectó a otros equipos como Barracas Central, Tigre, Huracán y Lanús, que veían en la final una puerta abierta hacia la clasificación internacional. Incluso Estudiantes e Independiente, más rezagados, necesitaban un triunfo de Argentinos para mantener vivas sus esperanzas.

La alegría fue toda de Independiente Rivadavia, que hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez. Para el resto, la noche dejó un sabor amargo: la ilusión de los cupos liberados se desvaneció con el último penal errado.

A dos partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino

