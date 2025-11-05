Se afianza el anticipado regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en que es inminente el regreso de las lluvias al AMBA, pero no en las fechas.
El clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se tomó algunas jornadas de descanso luego de un martes con tormentas fuertes; pero la vuelta de las lluvias se afianza en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que regresarían en esta misma semana.
Tal como estaba anunciado, el miércoles transcurrió con buenas condiciones del clima y temperaturas templadas, no tan agobiantes como días anteriores. Hubo cielo algo nublado y marcas de entre 12 y 21 grados.
Se prevé que el jueves se mantenga a estabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado en la mañana y a nublado en la tarde y noche; acompañado de marcas térmicas de entre 10 y 19 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Si bien el SMN prevé un cierre de semana con estabilidad, ahora cambió el pronóstico para el AMBA, y el viernes estaría pasado por agua. Hay probabilidades de lloviznas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 13 y 19 grados.
De todos modos, el sitio especializado Meteored pronostica un todavía más anticipado regreso de las precipitaciones, ya que tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para este jueves. Las chances son para la última hora.
En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances se concentran en horas de la tarde y noche, y podría haber precipitaciones para la mañana.
En cuanto al fin de semana, el SMN estima que regrese el buen clima, con un sábado que tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde; con marcas de entre 10 y 25 grados.
Meteored, en tanto, tiene pronósticos de lluvias también para el sábado, con probabilidades entre la madrugada y el mediodía.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario