Se afianza el anticipado regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y por cuántos días

De todos modos, el sitio especializado Meteored pronostica un todavía más anticipado regreso de las precipitaciones, ya que tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para este jueves. Las chances son para la última hora.

En tanto, para el viernes regían 90% de probabilidades de lluvias en el AMBA, según el portal Meteored. Las chances se concentran en horas de la tarde y noche, y podría haber precipitaciones para la mañana.

En cuanto al fin de semana, el SMN estima que regrese el buen clima, con un sábado que tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde; con marcas de entre 10 y 25 grados.

Meteored, en tanto, tiene pronósticos de lluvias también para el sábado, con probabilidades entre la madrugada y el mediodía.

meteored (27) Varios días de lluvias en Buenos Aires según Meteored.