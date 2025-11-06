El momento de furia de Alfredo Berti: los insultos al árbitro en plena final de la Copa Argentina
El entrenador de Independiente Rivadavia perdió los estribos tras su expulsión y protagonizó una violenta discusión con Nicolás Ramírez y el cuarto árbitro, en un cierre caliente del partido.
La final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tuvo todos los condimentos de una definición inolvidable: goles, polémicas, tensión y un escándalo en los bancos de suplentes. El protagonista del momento más caótico fue el entrenador del conjunto mendocino, Alfredo Berti, quien estalló de furia contra el árbitro Nicolás Ramírez y el cuarto juez, Fabrizio Llobet, tras ser expulsado en medio de un confuso episodio con Hernán López Muñoz.
Todo comenzó cerca de la media hora del segundo tiempo, cuando el mediocampista del Bicho fue a buscar una pelota que se había ido al lateral. En su carrera, chocó con la pierna de Berti, que se encontraba dando indicaciones al borde del campo. López Muñoz cayó al piso, el DT reaccionó con molestia y lo empujó levemente por detrás.
Esa mínima acción bastó para que ambos bancos se levantaran y se desatara un tumulto generalizado, que el árbitro intentó controlar rápidamente mostrando la tarjeta roja al entrenador. Lejos de calmarse, la "Bruja" explotó.
Según testigos, se acercó al juez y le gritó con insultos de todo tipo: “Sos un botón, te cagaría a trompadas, no tenés vergüenza, maleducado de mierda”. Luego encaró al cuarto árbitro y continuó con improperios a centímetros de su cara, acusándolos de “ladrones”. La escena fue tan tensa que el propio Ramírez debió interponerse físicamente para evitar que la situación pasara a mayores.
El técnico de la Lepra fue retirado del campo, pero en un gesto desafiante decidió volver a la tribuna para seguir el partido junto a los hinchas. Desde allí, continuó dando indicaciones mientras su equipo luchaba por el título que finalmente consiguió en los penales.
La declaración de Alfredo Berti luego de la final de la Copa Argentina
Más tarde, ya más tranquilo y con el trofeo en la mano, Berti reconoció en diálogo con TyC Sports que había perdido el control: “No quiero hablar mucho, fue una jugada desafortunada. El chico se tropieza con mi pie, no tuve intención. Me echan, pero tengo que corregir eso, no puedo extralimitarme”.
Su sinceridad no impedirá, sin embargo, que el Tribunal de Disciplina evalúe una posible sanción ejemplar por su violento comportamiento en una final que, dentro y fuera del campo, quedará para el recuerdo.
