El momento de furia de Alfredo Berti: los insultos al árbitro en plena final de la Copa Argentina

Embed ¡EXPLOTÓ ALFREDO!



Berti, el entrenador de #IndependienteRivadavia se puso cara a cara con Nicolás Ramírez, quien lo expulsó tras el cruce con Hernán López Muñoz de Argentinos. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VbASYB7k4J — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

La declaración de Alfredo Berti luego de la final de la Copa Argentina

Más tarde, ya más tranquilo y con el trofeo en la mano, Berti reconoció en diálogo con TyC Sports que había perdido el control: “No quiero hablar mucho, fue una jugada desafortunada. El chico se tropieza con mi pie, no tuve intención. Me echan, pero tengo que corregir eso, no puedo extralimitarme”.

Su sinceridad no impedirá, sin embargo, que el Tribunal de Disciplina evalúe una posible sanción ejemplar por su violento comportamiento en una final que, dentro y fuera del campo, quedará para el recuerdo.

Embed Expulsaron a Alfredo Berti y se fue a verlo ¡A LA TRIBUNA! pic.twitter.com/ev1GyA8FqF — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 6, 2025