"Ladrones": Rodolfo D'Onofrio cuestionó la expulsión de Lucas Martínez Quarta y recordó otro Superclásico

La jugada que terminó en la roja a Martínez Quarta

La expulsión de este domingo se produjo durante los primeros minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar filtró un pase para Miguel Merentiel, que se disponía a avanzar hacia el arco rival. Martínez Quarta intentó detener al delantero uruguayo y terminó derribándolo cuando este tenía una posibilidad manifiesta de continuar la jugada.

En primera instancia, Nicolás Ramírez dejó seguir el juego. Sin embargo, desde la cabina del VAR le solicitaron que revisara la acción en el monitor ubicado a un costado del campo.

Después de observar las imágenes, el árbitro decidió modificar su determinación inicial y mostrarle la tarjeta roja directa al defensor de River. La decisión se tomó por considerar que Merentiel tenía una oportunidad manifiesta de gol y que la infracción impedía su continuidad.