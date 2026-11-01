"Ladrones": Rodolfo D'Onofrio cuestionó la expulsión de Lucas Martínez Quarta y recordó otro Superclásico
El expresidente de River manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral a través de las redes sociales y desató todo tipo de reacciones.
La expulsión de Lucas Martínez Quarta en los primeros minutos del Superclásico generó distintas reacciones y una de ellas fue la de Rodolfo D’Onofrio. El expresidente de River utilizó su cuenta de X para expresar su postura sobre la decisión del árbitro Nicolás Ramírez, que dejó al Millonario con diez futbolistas cuando apenas comenzaba el encuentro.
A través de una serie de publicaciones, el exdirigente manifestó su disconformidad con la sanción y cuestionó el criterio utilizado para resolver la jugada. Sus comentarios también estuvieron acompañados por el recuerdo de una acción polémica del clásico anterior, en la que River había reclamado un penal sobre el propio Martínez Quarta.
Los mensajes de Rodolfo D’Onofrio en redes sociales
"Qué ladrones que son, Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!", escribió D’Onofrio en su primera publicación.
Minutos después, amplió su postura y recordó una jugada del Superclásico disputado anteriormente en el estadio Monumental: "Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza".
El episodio al que hizo referencia ocurrió en la última jugada de aquel encuentro, cuando River reclamó una infracción de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área. En esa oportunidad, el árbitro Darío Herrera no sancionó penal y la acción tampoco derivó en una revisión del VAR.
La jugada que terminó en la roja a Martínez Quarta
La expulsión de este domingo se produjo durante los primeros minutos del primer tiempo. Santiago Ascacíbar filtró un pase para Miguel Merentiel, que se disponía a avanzar hacia el arco rival. Martínez Quarta intentó detener al delantero uruguayo y terminó derribándolo cuando este tenía una posibilidad manifiesta de continuar la jugada.
En primera instancia, Nicolás Ramírez dejó seguir el juego. Sin embargo, desde la cabina del VAR le solicitaron que revisara la acción en el monitor ubicado a un costado del campo.
Después de observar las imágenes, el árbitro decidió modificar su determinación inicial y mostrarle la tarjeta roja directa al defensor de River. La decisión se tomó por considerar que Merentiel tenía una oportunidad manifiesta de gol y que la infracción impedía su continuidad.
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