Gonzalo Montiel sufrió un desgarro y quedó afuera de la convocatoria para la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2036121291040706819?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Tras su último partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesión para los próximos dos amistosos. pic.twitter.com/9N9bJGdaK5 — Selección Argentina (@Argentina) March 23, 2026

El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión es de hasta dos semanas, por lo que Montiel podría reaparecer en el duelo entre River y Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Se trata de la segunda baja por lesión en la lista de Lionel Scaloni. Previamente, el defensor Leonardo Balerdi había sido desafectado y en su lugar fue convocado Lucas Martínez Quarta. Por el momento, no se confirmó si el cuerpo técnico citará a un reemplazante para cubrir el puesto de lateral derecho.