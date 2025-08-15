Graves incidentes en Brasil: un hincha de Godoy Cruz sufrió fracturas y será operado

El comunicado de Godoy Cruz por los incidentes en Brasil

Ante la magnitud del episodio, el club mendocino emitió un comunicado oficial reafirmando su postura contra la violencia y solidarizándose con los afectados. “Nuestro lugar está en el aliento, la alegría y el orgullo de vestir nuestros colores”, expresaron desde la institución, comprometiéndose a trabajar para que el fútbol siga siendo un espacio de unión y no de conflicto.

El hecho vuelve a poner en foco la relación tensa entre hinchadas argentinas y fuerzas de seguridad brasileñas en competencias de la Conmebol, una historia que, lamentablemente, ya cuenta con varios antecedentes.