Violencia en Brasil: graves incidentes entre la policía y los hinchas de Godoy Cruz

Una vez más, la violencia opacó el espectáculo deportivo. Luego del encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se registraron serios incidentes entre las fuerzas de seguridad brasileñas y los hinchas del “Tomba” en las tribunas del Arena MRV, en Belo Horizonte. Sin lugar a dudas el resultado (2-1 a favor del local) quedó a un costado y generó mucha bronca en las redes sociales.