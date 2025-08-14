Violencia en Brasil: graves incidentes entre la policía y los hinchas de Godoy Cruz
Tras el partido por Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, se registraron momentos de extrema tensión en las tribunas del Arena MRV.
Una vez más, la violencia opacó el espectáculo deportivo. Luego del encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se registraron serios incidentes entre las fuerzas de seguridad brasileñas y los hinchas del “Tomba” en las tribunas del Arena MRV, en Belo Horizonte. Sin lugar a dudas el resultado (2-1 a favor del local) quedó a un costado y generó mucha bronca en las redes sociales.
Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en Internet, muestran a la policía reprimiendo con palos y gas pimienta a simpatizantes bodegueros, en medio de una tensión creciente y que viene siendo una costumbre en los últimos años. Según se pudo ver en distintos videos, la situación se descontroló cuando los hinchas intentaron acercarse al alambrado para alentar al equipo, lo que fue respondido con una represión desmedida por parte de los efectivos.
Este tipo de episodios no es nuevo para los equipos argentinos que viajan a Brasil. En el último tiempo, los cruces entre simpatizantes y policías locales se repiten con preocupante frecuencia, generando malestar no solo entre los hinchas sino también en dirigentes y autoridades del fútbol sudamericano que buscan hace un tiempo terminar con esto con distintas medidas que hasta el momento no causan efecto.
Desde el club mendocino aún no emitieron un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto. En tanto, algunos hinchas heridos fueron atendidos en el estadio y otros debieron ser trasladados a hospitales de la zona.
La Conmebol, nuevamente en el ojo de la tormenta, sigue sin tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad de los simpatizantes visitantes en este tipo de encuentros y la paciencia de los hinchas de nuestro país que viajan a tierras cariocas cada vez es menor.
