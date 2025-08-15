Murió Ramón Maddoni, histórico caza talentos del fútbol argentino
Entre los futbolistas que dieron el salto gracias al ojo clínico de Maddoni se encuentran Leandro Paredes; Alexis Mac Allister; Fernando Redondo; Juan Román Riquelme; Carlos Tevez; Fernando Gago y Juan Pablo Sorín, entre muchos otros.
Ramón Maddoni, reconocido formador de futbolistas, que forjó una destaca carrera en el Club Social Parque, así como también en Boca, River, Argentinos Juniors y la Selección Argentina, murió este viernes.
Maddoni, que ya tenía 83 años, seguía trabajando en el Club Social Parque.
"Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, informó en Club Parque durante la madrugada.
“Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, concluyeron.
Su ‘oficina’, ubicada en la calle Marcos Sastre 3268, fue hasta sus últimos días el Club Social Parque, donde dieron sus primeros pasos algunos cracks que nutrieron a Boca, River y la Selección Argentina, entre otros. Así forjó su fama Maddoni.
Si había alguien en el club con un talento, era él: tenía facilidad para reconocer a futuras estrellas. Nombres como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna son solo algunos de los nombres que, por suerte, pasaron por delante de sus ojos. También dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.
“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, le explicó años atrás a TyC Sports.
“Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho pero te voy a dar algo que amás. El padre de los Batista me ayudó, me convenció a que haga esto. Yo tenía dos carnicerías y un camión. Dejé todo y me dediqué a esto que es hermoso”, agregó.
