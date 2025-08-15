Murió Ramón Maddoni, histórico caza talentos del fútbol argentino

Si había alguien en el club con un talento, era él: tenía facilidad para reconocer a futuras estrellas. Nombres como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso y Diego Cagna son solo algunos de los nombres que, por suerte, pasaron por delante de sus ojos. También dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

“Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto”, le explicó años atrás a TyC Sports.

“Alguien me puso todo este conocimiento, como diciendo yo te voy a sacar algo que querés mucho pero te voy a dar algo que amás. El padre de los Batista me ayudó, me convenció a que haga esto. Yo tenía dos carnicerías y un camión. Dejé todo y me dediqué a esto que es hermoso”, agregó.

