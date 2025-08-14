Copa Sudamericana: Godoy Cruz cayó sobre la hora ante Atlético Mineiro pero dejó la serie abierta
El Tomba perdió 2-1 en Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la competencia y definirá su futuro la semana que viene en Mendoza
Godoy Cruz dejó una buena imagen en Brasil, pero no pudo sostener el resultado y perdió 2-1 sobre el final frente a Atlético Mineiro en el imponente Arena MRV de Belo Horizonte, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El equipo mendocino, que atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura 2025 y se encuentra a tres puntos del descenso por la Tabla Anual, sorprendió con un sólido rendimiento colectivo y se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo con un verdadero golazo de Santino Andino. Sin embargo, en el complemento el conjunto local reaccionó: Tomás Cuello empató a los 22 minutos y Hulk, a los 44, selló la victoria para el “Galo”.
Más allá del resultado adverso, el Tomba se trae un marcador que lo deja con vida en la serie, ya que definirá como local. La revancha se jugará el próximo jueves, desde las 19, en el estadio Feliciano Gambarte, donde buscará revertir la historia y meterse entre los ocho mejores del certamen continental.
Santino Andino, una de las grandes figuras del partido, marcó un golazo para el 1-0 de Godoy Cruz:
Tomás Cuello empató el partido para el equipo brasilero:
Hulk, sobre la hora, marcó un golazo luego de una tremenda jugada colectiva del Galo:
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: formaciones del encuentro por Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.
- Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Arena MRV.
- Árbitro: Alex Herrera.
- VAR: Carlos Orbe.
- TV: ESPN y Disney+.
