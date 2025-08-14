Copa Sudamericana: Godoy Cruz cayó sobre la hora ante Atlético Mineiro pero dejó la serie abierta

El equipo mendocino, que atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura 2025 y se encuentra a tres puntos del descenso por la Tabla Anual, sorprendió con un sólido rendimiento colectivo y se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo con un verdadero golazo de Santino Andino. Sin embargo, en el complemento el conjunto local reaccionó: Tomás Cuello empató a los 22 minutos y Hulk, a los 44, selló la victoria para el “Galo”.