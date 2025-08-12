Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Once Caldas vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana 2025.
Por el primer duelo de los octavos de final, Huracán afronta este martes desde las 19 un compromiso clave en la Copa Sudamericana 2025 frente a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales. La revancha se disputará la próxima semana en el Tomás Adolfo Ducó.
El rival colombiano logró el boleto a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo F detrás de Fluminense y superar cómodamente a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en los playoffs, con un global de 7-0.
El Globo alternó victorias y derrotas en el arranque del Clausura: superó a Boca y Tigre, pero cayó ante Belgrano y Estudiantes. Además, sufrió la eliminación en Copa Argentina frente a Lanús. Sin embargo, su desempeño en la Sudamericana fue sólido: se quedó con el primer lugar del Grupo C y terminó invicto en la fase inicial.
El duelo en Manizales será fundamental para las aspiraciones de ambos. El conjunto argentino intentará imponer su estilo para controlar el partido y aprovechar las falencias defensivas del conjunto colombiano, mientras que el local buscará hacerse fuerte en su casa, con la presión de revertir su mal momento en la liga.
Once Caldas vs. Huracán: probables formaciones
- Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonel Pérez, Juan Bisanz, Luciano Giménez o Eric Ramírez, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Once Caldas vs. Huracán por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
