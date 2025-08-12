Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Once Caldas vs. Huracán

El Globo alternó victorias y derrotas en el arranque del Clausura: superó a Boca y Tigre, pero cayó ante Belgrano y Estudiantes. Además, sufrió la eliminación en Copa Argentina frente a Lanús. Sin embargo, su desempeño en la Sudamericana fue sólido: se quedó con el primer lugar del Grupo C y terminó invicto en la fase inicial.