Copa Sudamericana: Huracán cayó 1-0 ante Once Caldas y buscará la remontada en el Ducó

El Globo perdió por la mínima por un tanto de Dayro Moreno y tendrá la obligación de ganar cómo local: todos los detalles del encuentro.

Huracán perdió 1-0 frente a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro lo convirtió Dayro Moreno a los 12 minutos del segundo tiempo, tras una jugada que desarmó a la defensa del Globo.

El equipo de Parque Patricios no logró imponerse en Colombia y ahora deberá revertir la serie como local. La revancha se jugará la próxima semana en el Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán buscará, junto a su gente, meterse entre los ocho mejores del certamen y acercarse a su gran objetivo internacional.

Dayro Moreno, desde los doce pasos, abrió el marcador:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNColombia/status/1955408333692674258&partner=&hide_thread=false

Once Caldas vs. Huracán: formaciones del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana

  • Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonel Pérez, Juan Bisanz, Luciano Giménez o Eric Ramírez, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas vs. Huracán: otros datos

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Palogrande, Manizales.
  • Árbitro: Ramón Abatti (BRA).
  • VAR: Daniel Nobre (BRA).
  • TV: DSports.
