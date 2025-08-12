Copa Sudamericana: Huracán cayó 1-0 ante Once Caldas y buscará la remontada en el Ducó
El Globo perdió por la mínima por un tanto de Dayro Moreno y tendrá la obligación de ganar cómo local: todos los detalles del encuentro.
Huracán perdió 1-0 frente a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El único gol del encuentro lo convirtió Dayro Moreno a los 12 minutos del segundo tiempo, tras una jugada que desarmó a la defensa del Globo.
El equipo de Parque Patricios no logró imponerse en Colombia y ahora deberá revertir la serie como local. La revancha se jugará la próxima semana en el Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán buscará, junto a su gente, meterse entre los ocho mejores del certamen y acercarse a su gran objetivo internacional.
Dayro Moreno, desde los doce pasos, abrió el marcador:
Once Caldas vs. Huracán: formaciones del encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana
- Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonel Pérez, Juan Bisanz, Luciano Giménez o Eric Ramírez, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Once Caldas vs. Huracán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Palogrande, Manizales.
- Árbitro: Ramón Abatti (BRA).
- VAR: Daniel Nobre (BRA).
- TV: DSports.
