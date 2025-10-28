Guerra narco en Río de Janeiro: qué pasa con Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Esta nueva situación caótica en Río pone en alerta a los organizadores de Conmebol de cara al partido de este miércoles. De momento, y mientras el plantel de Flamengo ya se encuentra en la Argentina, no hubo ninguna comunicación oficial.

El encuentro está programado para este miércoles desde las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de Fox Sports, Telefe y Disney+. Restará conocer si en el resto de la jornada hay novedades al respecto.