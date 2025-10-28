Guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro: quién es Doca, el jefe del Comando Vermelho

brasil

Para el final de la dramática jornada Doca sigue en libertad, prófugo como hace años y buscado como nunca, por lo que el Gobierno de Río de Janeiro ofreció en las últimas horas una recompensa de 100 mil reales (U$S 17.000) por cualquier información que facilite su captura.

Algunos de los crímenes atribuidos al jefe del Comando Vermelho son las ejecuciones de menores de edad o las desapariciones de vecinos de Río de Janeiro.

Por ejemplo, está identificado desde octubre de 2023 como autor intelectual del asesinato de tres médicos que habían ido a un congreso en Barra da Tijuca y fueron confundidos con milicianos de la zona de Rio das Pedras.

Luego se supo que Doca ordenó ejecutar a los sicarios que habían cometido el error en un intento de evitar que las autoridades lo vincularan al mismo.

Un caso que sacudió a Brasil entero fue el de los tres menores de edad desaparecidos en Belford Roxo, en la Baixada Fluminense, y se asume que Doca mandó a matar a los asesinos de los chicos.

Hasta el día de la fecha no aparecen ni los cuerpos de los nenes ni los de sus ejecutores.

Se estima que Doca da Penha está escondido en algún rincón de Río de Janeiro, pero sus allegados lo defienden y los testigos callan por miedo. Por eso las autoridades hicieron énfasis en que la línea Disque Denúncia (21) 2253-1177 es anónima.