Guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro: quién es Doca, el jefe del Comando Vermelho
Se le atribuyen más de 100 homicidios vinculados al narcotráfico. Las autoridades de Río de Janeiro ofrecen una recompensa de 100.000 reales por datos sobre él.
La Policía de Río de Janeiro inició este martes una lucha sin cuartel contra los integrantes de la organización vinculada al narcotráfico Comando Vermelho, cuyo líder sigue prófugo: se trata de Edgar Alves Andrade, más conocido como Doca da Penha o "Urso".
Doca tiene 55 años y es oriundo del estado de Paraíba, en el norte de Brasil, aunque se crió en la comunidad de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. Ahí entró al mundo del narcotráfico y desarrolló su actividad hasta alcanzar el rango de jefe.
De hecho, en parte su apodo de "Urso" es por la ferocidad con la que ejecuta sus planes -y hasta por las "soluciones" que encuentra a sus pasos en falso- y las autoridades lo describieron como implacable, metódico y despiadado.
Su área de mayor influencia sería en las favelas de la Zona Norte de Río de Janeiro. Al día de la fecha existen 20 órdenes de arresto en su contra, ya que se lo vincula a más de 100 homicidios, informó el servicio oficial Disque Denúncia de Brasil.
Las autoridades redoblaron sus esfuerzos este martes, en el marco del megaoperativo contra el narcotráfico en el que se registraron cientos de balaceras, más de 60 muertes y unos 80 arrestos.
Para el final de la dramática jornada Doca sigue en libertad, prófugo como hace años y buscado como nunca, por lo que el Gobierno de Río de Janeiro ofreció en las últimas horas una recompensa de 100 mil reales (U$S 17.000) por cualquier información que facilite su captura.
Algunos de los crímenes atribuidos al jefe del Comando Vermelho son las ejecuciones de menores de edad o las desapariciones de vecinos de Río de Janeiro.
Por ejemplo, está identificado desde octubre de 2023 como autor intelectual del asesinato de tres médicos que habían ido a un congreso en Barra da Tijuca y fueron confundidos con milicianos de la zona de Rio das Pedras.
Luego se supo que Doca ordenó ejecutar a los sicarios que habían cometido el error en un intento de evitar que las autoridades lo vincularan al mismo.
Un caso que sacudió a Brasil entero fue el de los tres menores de edad desaparecidos en Belford Roxo, en la Baixada Fluminense, y se asume que Doca mandó a matar a los asesinos de los chicos.
Hasta el día de la fecha no aparecen ni los cuerpos de los nenes ni los de sus ejecutores.
Se estima que Doca da Penha está escondido en algún rincón de Río de Janeiro, pero sus allegados lo defienden y los testigos callan por miedo. Por eso las autoridades hicieron énfasis en que la línea Disque Denúncia (21) 2253-1177 es anónima.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario